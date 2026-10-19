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Plenković se sastao sa Borjanom Krišto: Izbor Darijane Filipović korak ka skladnijim odnosima

Plenković se sastao sa Borjanom Krišto: Izbor Darijane Filipović korak ka skladnijim odnosima

Autor Haris Krhalić
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Premijer Hrvatske Andrej Plenković sastao se sa Borjanom Krišto u Zagrebu.

sastanak Krišto Plenković Izvor: x/Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Hrvatske Andrej Plenković sastao se u ponedjeljak, 19. oktobra, u Zagrebu sa predsjedavajućom Savjeta ministara BiH Borjanom Krišto. Razgovarali su o odnosima dvije zemlje nakon opštih izbora u BiH i formiranju institucija na svim nivoima vlasti.

Plenković je nakon sastanka na društvenoj mreži X naveo da je izbor Darijane Filipović za hrvatsku članicu Predsjedništva BiH važan korak ka skladnijim odnosima tri konstitutivna naroda.

Krišto je zahvalila Vladi Hrvatske na saradnji sa Savjetom ministara BiH u proteklom mandatu, uz poruku da će Hrvatska nastaviti snažno da podržava napredak BiH na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Kandidatkinja HDZ-a BiH Darijana Filipović izabrana je, prema preliminarnim rezultatima, za članicu Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda na opštim izborima održanim 4. oktobra.

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Tagovi

andrej plenković Borjana Krišto

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