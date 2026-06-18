Plenković: U toku konsultacije o rezoluciji kojom se traži posebna izborna jedinica za Hrvate u BiH

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da su u toku konsultacije o rezoluciji Domovinskog pokreta kojom se traži posebna izborna jedinica za Hrvate u BiH i jačanje njihove političke pozicije.

Izvor: Twitter/Andrej Plenković

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da sa koalicionim partnerom Domovinskim pokretom vodi konsultacije o konačnom tekstu rezolucije kojom se traži da Hrvati u BiH imaju svoju izbornu jedinicu.

"Na zadnjem sastanku koalicije smo dogovorili da, kada kolege završe svoj nacrt rezolucije, obave konsultacije sa ministrom Gordanom Grlićem Radmanom, u čijoj je nadležnosti spoljna i evropska politika, pa tako i odnosi sa susjedima", rekao je Plenković novinarima u Briselu.

On je naveo da su konsultacije u toku i da će se vidjeti kako će izgledati konačna verzija rezolucije o osnaživanju položaja Hrvata u BiH koju predlaže Domovinski pokret.

Iz Domovinskog pokreta juče je saopšteno da odbacuju kao neutemeljene primjedbe da Hrvatska ne treba da se miješa u unutrašnja pitanja susjedne države.

"Hrvatska nije samo potpisnica Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma, već ima ustavnu i političku odgovornost prema Hrvatima u BiH", naveli su iz Domovinskog pokreta.

Rezolucijom je predviđeno da Hrvatski sabor pozove Vladu na korištenje svih raspoloživih mehanizama u Evropskoj uniji i međunarodnim organizacijama, uključujući i pravo veta, kako bi se, kako navode predlagači, zaštitili interesi Hrvata u BiH.

U tekstu se takođe osuđuju svi pozivi na izborni inženjering, posebno kada je riječ o izboru hrvatskog člana Predsjedništva BiH, delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH i drugim institucijama.