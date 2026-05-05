Pet hrvatskih stranaka podržalo Zdenka Lučića za Predsjedništvo BiH

Predsjednici pet hrvatskih stranaka iz Bosne i Hercegovine danas su u Mostaru potvrdili Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Riječ je o strankama HDZ 1990, HRS, HNP, HSS i HDS, koje su na sastanku usaglasile podršku Lučiću, čije se ime i ranije spominjalo kao potencijalno rješenje, a koji je kandidaturu zvanično objavio prošle sedmice.

Zdenko Lučić je diplomirani pravnik i brigadni general iz Ljubuškog.

Kandidature za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda do sada su potvrdili i Slaven Kovačević i Darijana Filipović.