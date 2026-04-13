Darijana Filipović kandidatkinja HDZ-a za člana Predsjedništva BiH

Rukovodstvo HDZ-a donijelo je odluku da će Darijana Filipović biti kandidatkinja te stranke za člana Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda.

Ona je aktuelni poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BIH i potpredsjednica HDZ-a BiH.

Odluka je usvojena na sjednicama Predsjedništva i Središnjeg odbora HDZ-a BiH u Mostaru.

Darijana Filipović je na Opštim izborima 2022. godine, kao kandidatkinja za državni parlament, osvojila 24.653 glasa. Trenutno je potpredsjednica HDZ-a i zamjenica predsjedavajućeg Kluba poslanika HDZ BiH - HNS BiH. Obavlja i funkciju šefice Izbornog štaba HDZ-a. Važi za jednu od najbližih i najpouzdanijih osoba predsjednika HDZ-a Dragana Čovića.

Filipović do sada nije imala izraženo medijsko prisustvo niti snažno profilisan lični politički narativ. Karijeru je tiho gradila unutar stranačkih struktura, daleko od reflektora. Upravo to možda predstavlja i njen najveći adut - teško će joj biti spočitavati kontroverzne izjave i neprimjerene političke poteze. Takav profil očigledno je bio ključni faktor u odluci stranačkog vrha - kandidatkinja koja neće praviti iznenađenja, ali ni odstupati od već definisane politike.

U dosadašnjem radu slijedila je ključne politike HDZ-a BiH, posebno u pitanjima izbornog zakonodavstva, institucionalnih odnosa i pozicije Hrvata u BiH.

Potpredsjednica HDZ-a i aktuelna poslanica u državnom parlamentu rođena je 26. januara 1987. godine u Mostaru. Završila je Opštu gimnaziju u Stocu, a fakultetsko obrazovanje stekla je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Do 2014. godine bila je generalna sekretarka Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona, te je jedna od potpredsjednica stranke HDZ BiH.

Tokom mandata 2018-2022 bila je zamjenica predsjedavajućeg Komisije za spoljne poslove, kao i Zajedničke komisije PSBiH za ljudska prava. Takođe je bila zamjenica predsjedavajućeg Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Mediterana.

Poslanica je u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH od 2018. godine do danas.

