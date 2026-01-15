Dodik nakon sastanka sa Čovićem: Zloupotreba ustavnog uređenja BiH ugrožava prava Srba

Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je večeras u Istočnom Sarajevu da je za srpski narod nedopustiva zloupotreba ustavnog uređenja BiH, jer ugrožava prava Srba kao konstitutivnog naroda i entiteta u kojem su Srbi dominantna većina.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

"S druge strane, poznato je da Hrvatima kao konstitutivnom narodu, onemogućavaju da imaju pravi odraz u institucijama kako bi zaštiti svoj status", rekao je Dodik novinarima nakon sastanka da liderom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i dodao da se na bazi ovog pitanja izvlače svi drugi problemi.

Dodik je istakao da dvije stranke imaju korektnu saradnju i puno razumijevanja oko otvorenih pitanja.

"Zainteresovani smo da rješavamo neke stvari koje čine život lakšim. Smatramo da je apsolutno neprihvatljivo ponašanje vezano za Upravu za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH, gdje je neki stručnjak iz FBiH onemogućio da se otvori novi granični prelaz u Gradišci, iz hira, iz mržnje prema Republike Srpskoj i Srbima, a očigledno i prema svom narodu", naveo je Dodik.

Prema njegovim riječima, to govori o tome koliko je BiH zemlja koja nema ni logike, ni smisla ako jedan čovjek može da spriječi slobodan prelazak granice.

"Neko je izračunao da bi protok saobraćaja bio brži gotovo 80 odsto nego sadašnji, međutim, tom stručnjaku nije smetalo da napravi ujdurmu koju je napravio. Ne znamo kako ćemo to rješavati, ali u svakom slučaju bilo je moje da konstatujem da je to neprahvatljivo ponašanje od strane FBiH i da bi trebalo učiniti sve da dođe do otvaranja novog graničnog prelaza", rekao je Dodik.

Dodik je naglasio da je nezainteresovan za pitanje BiH, ali da imajući u vidu poziciju predsjednika stranke mora da bude uključen u određena pitanja.

"Mi nismo zainteresovani da se išta dešava na nivou BiH iz niza razloga. Promišljamo strateški da su sva evropska pitanja besmislena u ovom trenutku, imajući u vidu pad utisaja same Evrope i neizvjesnost oko njene budućnosti", rekao je Dodik.

Dodik je ukazao i na besmisao svega onoga što bi bilo oduzeto Republici Srpskoj i dato na zajednički nivo zbog navodnih evropskih integracija, da je tako bilo u prošlosti, a da je tako pogotovo sada.

"Šta ako se Evropska unija raspadne, da li će onda da nam vrate sve stvari koje se oduzeli u ime Evrope? Naravno da neće. A onda trebate saglasnost muslimana, koju nikad nećete dobiti", rekao je Dodik.

Dodik je rekao da je za ovu stranku polazna politička pozicija da može da se razgovara o određenim pitanjima, za šta su zaduženi srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, zamjenik predsjedavajuće Savjeta ministara Staša Košarac, kao i srpski predstavnici u Predstavničkom domu i Domu naroda.

Dodik je istakao i da je vidljivo da sarajevska ujdurma ne prolazi.

"Krenuli su sa četvrtim delegatom SNSD-a, preko diskvalifikacije predsjednika Republike, pa sad čujemo kako ne smijemo da govorimo `zajednički organi`, za organe koji su inače nikakvi, a ne zajednički, ovakvi ili onakvi", rekao je Dodik.

To, naveo je Dodik, govori o njihovom mentalitetu.

"Mislim da su izgubili značajnu poziciju vezano za njihovo plakanje po svijetu, kako su oni ugroženi i slično. Sad se pokazuje da je to bila laž, decenijska laž izmišljena od strane političkih predstavnika Bošnjaka i da nisu spremni da razgovaraju o suštinskim stvarima", naglasio je Dodik.

Dodik je rekao da je za Republiku Srpsku prioritet da "BiH,,takva, nikakva" dok postoji funkcioniše u skladu sa Ustavom.

"To znači da se otete nadležnosti vrate Republici Srpskoj i to je naš cilj koji smo proklamovali već davno. Nismo rekli da ćemo to uraditi preko noći, jer ne zavisi samo od nas, ali to ostaje najvažniji cilj", dodao je Dodik.

Kad je riječ o interesima Hrvata, Dodik je rekao da je za njih najvažnije da kroz Izborni zakon dođu do mogućnosti da biraju svog autentičnog predstavnika.