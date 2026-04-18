Članovi Predsjedništva BiH sa Erdoganom u Antaliji

Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine sastali su se sa predsjednikom Turske Redžepom Tajipom Erdoganom na radnom doručku tokom diplomatskog foruma u Antaliji, gdje je potvrđena opredijeljenost za dalje jačanje međusobne saradnje.

Tokom susreta, članovi Predsjedništva zahvalili su turskom predsjedniku na gostoprimstvu i uspješnoj organizaciji foruma, koji već petu godinu okuplja veliki broj svjetskih lidera.

U razgovoru je naglašena spremnost za nastavak i produbljivanje političkih, ekonomskih i drugih odnosa između Bosne i Hercegovine i Turske, uz unapređenje postojeće saradnje.

Sagovornici su istakli značaj prijateljskih odnosa dvije zemlje, te razgovarali o novim zajedničkim inicijativama i projektima.

Izražena je i namjera da se dodatno intenziviraju susreti i posjete na najvišem nivou u narednom periodu.