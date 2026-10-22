Vučić predstavio pet tačaka programa Ujedinjene Srbije: U fokusu zdravstvo, penzije i pomoć građanima

Vučić na skupu liste "Ujedinjena Srbija" u Hali sportova na Novom Beogradu naveo pet tačaka programa liste čiji je nosilac. Najavio je rast prosečne plate na 1.500 evra za jedan mandat.

Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se okupljenim građanima na skupu pomenute liste u Hali sportova "Ranko Žeravica" na Novom Beogradu na posljednjem predizbornom mitingu uoči predizborne tišine koja počinje večeras u ponoć. Vučić je predstavio pet tačaka liste čiji je nosilac.

"Hvala vam na ovom predivnom dočeku. Ovo nikad neće imati, ovo ne dolazi spolja, ovo dolazi iz srca i duše.

Završavamo večeras jednu od najtežih kampanja. Ne zato što smo se suočili sa ljudima koji su izdali nove ideje, donijeli nove programe i planove, naprotiv.

Za nas je bila jedna od najtežih i najemotivnijih jer smo se suprotstavili onima koji su željeli da sruše Srbiju, znanjem, jedinstvom, čistotom i nijednog trenutka nismo vodili prljavu kampanju. Nismo učestvovali u nasilju, već smo se trudili da predstavimo ono što ćemo da radimo!", započeo je Vučić.

Pet tačaka liste "Ujedinjena Srbija"

Potom je naveo pet osnovnih tačaka svog plana i programa ukoliko njegova lista dobije povjerenje građana na vanrednim parlamentarnim izborima koji će se održati u nedjelju 25. oktobra. Objasnio je pet tačaka svoje liste.

"Pod 1: Poboljšanje životnog standarda građana - Plate i penzije će nastaviti da rastu, i naše plate za samo jedan mandat nove Vlade Srbije, za nepune 4 godine, prosječna plata će biti 1.500 evra! Nivo neuporedivno razvijenijih zemalja!

Prosječna penzija do 800 evra i vjerujem da to zajednički možemo da uradimo! Penzionerima sam zahvalan za svaku vrstu podrške, oni su gradili ovu zemlju, to su ljudi koji imaju znanje i iskustvo, ali su i ljudi koji imaju veliko srce, koji znaju kako se brine o budućnosti ove zemlje!

I uvijek su vjerovali da možemo da napravimo preokret od ove zemlje, penzije će da prate plate. Uvijek smo brinuli o minimalcu, oko 140 evra je bio kad smo došli na vlast, danas je 600 evra, i hoćemo da ga povećavamo svake godine jer želimo da imamo što manje siromašnih ljudi.

Da pomognemo radnicima koji se bore za Srbiju, da razlika bude što je moguće manja. Da pomažemo ljudima koji su uvijek bili pomalo zapostavljeni u državi, i nadam se da smo makar malo to uspeli da ispravimo.

Što se tiče životnog standarda, to je i druga i treća tačka - zdravlje ljudi! Ponosan sam na kliničke centre, na desetine bolnica, preko 200 objekata koje smo izgradili, ali nije dovoljno", objasnio je Vučić.

O zdravstvu

Potom je govorio o ulaganju u zdravstvo. Istakao je posebno uvođenje usluge besplatnih stomatoloških pregleda.

"Svaka bolnica i Klinički centar mora imati mamografe, a ne da kažeš idi kod privatnika. Ti plati skupo!

A građani će imati pravo, jer su to platili. Od ulaganje od milijardu i 300 miliona evra, garantujem vam, a na sve to dolazi do ulaganje u svašta, to će nam biti prioritetni zadatak!

Kao i borba protiv rijetkih bolesti, plaćaćemo lijekove da se pomogne najugroženijima, pomagaćemo za inovativne lijekove, da izliječimo ljude od karcinoma. Takođe ćemo uložiti novac da ne plaćate prenatalne testove, drage trudnice.

To smo morali da imamo ranije, kod nas će da bude džabe i tako mora da bude. Nama su oni, što bi da se vrate na vlast, preodjenuli su se u drugo ruho. Oni su 2006. ukinuli zubare za obične ljude, a moja namjera je da do kraja 2027. ponovo imate besplatne stomatološke usluge, da mogu stariji i djeca da se besplatno liječe i popravljaju zube", dodao je Vučić.

Četvrta tačka - Obrazovanje

"Dvije godine su nam uništavali škole, djeca još malo pa ništa učila nisu. I tu cijenu manje stečenog znanja plaćaćemo u budućnosti, ali neće biti više politike u školama!

Hoćemo profesore koji će znati da nam vaspitavaju djecu, a ne da uče kako ništa ne znaju. Ogromne promjene slijede i u osnovnom i visokoškolskom obrazovanju".

Peta tačka - Energetika

"Biće potrebno mnogo toga da radimo i gradimo, da bismo obezbijedili budućnost. Da bismo nastavili da se utrkujemo sa zemljama Evrope i u vještačkoj inteligenciji i u robotici.

Peto, ono bez čega nećemo moći u budućnosti, to su energetika i nove tehnologije. Biće nam potrebno više struje, biće nam potrebno više gasa, više nafte, gasovoda, naftovoda, ogromnu infrastrukturu.

Mnogo toga moramo da gradimo da bismo obezbijedili budućnost, da bismo obezbijedili i fabrike inteligencije, takozvane data centre, da bismo nastavili da se utrkujemo sa najmoćnijim zemljama Evrope i u robotizaciji i u vještačkoj inteligenciji. To su osnove.

Naravno, poljoprivreda, gdje ćemo dodatno, posebno da podstičemo stočare još većim subvencijama, jer tek drugu godinu za redom imamo povećanje stočnog fonda u Srbiji, a zavisićemo od hrane u budućnosti. To su najvažnije tačke moga programa", pojasnio je Vučić.

Pogledajte fotografije sa skupa liste "Ujedinjena Srbija" u Hali sportova "Ranko Žeravica" u Beogradu