Nesvakidašnja scena na biralištu u Belvilu gdje je građanin pravo sa operacije došao u bademantilu, sa prikačenim kateterom i psom u ruci, kako bi lično iskoristio glasačko pravo.
Na biračkom mjestu u novobeogradskom naselju Belvil jutros je zabilježena neobična situacija kada je jedan birač došao da iskoristi svoje građansko pravo obučen u bademantil noseći malog psa, i sa prikačenim medicinskim kateterom, javlja reporter Monda sa lica mjesta.
Ovaj građanin je na biralište stigao nedugo nakon hirurške intervencije. Uprkos otežanom zdravstvenom stanju i činjenici da se oporavlja od operacije, odlučio je da ne iskoristi opciju glasanja od kuće, već je lično pristupio paravanu i glasačkoj kutiji. Njegov dolazak izazvao je iznenađenje na biračkom mjestu.
Nesvakidašnji prizor na izborima: Muškarac došao na glasanje u bademantilu sa psom, a ovo je razlog (Foto)
Scena sa Novog Beograda brzo je privukla pažnju javnosti i postala jedan od upečatljivih detalja današnjih parlamentarnih izbora.
Biračka mjesta širom Srbije ostaju otvorena do 20 časova.
(Mondo)