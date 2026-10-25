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Nesvakidašnji prizor na izborima: Muškarac došao na glasanje u bademantilu sa psom, a ovo je razlog (Foto)

Nesvakidašnji prizor na izborima: Muškarac došao na glasanje u bademantilu sa psom, a ovo je razlog (Foto)

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Nesvakidašnja scena na biralištu u Belvilu gdje je građanin pravo sa operacije došao u bademantilu, sa prikačenim kateterom i psom u ruci, kako bi lično iskoristio glasačko pravo.

Muškarac došao na glasanje u bademantilu sa psom Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Na biračkom mjestu u novobeogradskom naselju Belvil jutros je zabilježena neobična situacija kada je jedan birač došao da iskoristi svoje građansko pravo obučen u bademantil noseći malog psa, i sa prikačenim medicinskim kateterom, javlja reporter Monda sa lica mjesta. 

Ovaj građanin je na biralište stigao nedugo nakon hirurške intervencije. Uprkos otežanom zdravstvenom stanju i činjenici da se oporavlja od operacije, odlučio je da ne iskoristi opciju glasanja od kuće, već je lično pristupio paravanu i glasačkoj kutiji. Njegov dolazak izazvao je iznenađenje na biračkom mjestu.

Scena sa Novog Beograda brzo je privukla pažnju javnosti i postala jedan od upečatljivih detalja današnjih parlamentarnih izbora.

Biračka mjesta širom Srbije ostaju otvorena do 20 časova.

(Mondo)

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izbori Srbija glasanje

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