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SDS kreće u pregovore sa opozicijom: Prvo razgovori sa PSS-om i Listom za pravdu i red

SDS kreće u pregovore sa opozicijom: Prvo razgovori sa PSS-om i Listom za pravdu i red

Autor Haris Krhalić
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Predsjedništvo SDS-a odlučilo je da započne razgovore sa Pokretom Sigurna Srpska i Listom za pravdu i red o zajedničkom političkom djelovanju.

sds sastanak Izvor: SDS

Predsjedništvo Srpske demokratske stranke (SDS) odlučilo je da započne razgovore sa Pokretom Sigurna Srpska i Listom za pravdu i red o mogućem zajedničkom političkom djelovanju.

Na sjednici održanoj danas u Banjaluci određen je tim koji će voditi pregovore sa drugim političkim subjektima, a zaključeno je da prvi sastanci budu održani sa strankama iz opozicionog bloka.

Na sjednici su razmatrani i rezultati prethodnih opštih izbora, kao i aktuelna politička i ekonomska situacija u Republici Srpskoj.

Predsjedništvo SDS-a informisano je o radu Tima za analizu izbornih rezultata sa prethodnih opštih izbora.

Nakon završetka analize biće održane sjednice Predsjedništva i Glavnog odbora stranke, na kojima će biti utvrđeni pravci daljeg djelovanja u vezi sa organizacijom SDS-a i kriterijumima za sprovođenje unutarstranačkih izbora.

Članovi Predsjedništva razgovarali su i o stanju u elektroenergetskom sektoru, u kontekstu najavljenog poskupljenja električne energije, kao i o novim kreditnim zaduženjima u "Šumama Republike Srpske".

Povodom ovih pitanja SDS će naredne sedmice održati konferenciju za novinare.

Predsjedništvo stranke potvrdilo je i odluku o imenovanju povjerenika i povjereništva za Gradsku organizaciju SDS-a u Bijeljini.

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