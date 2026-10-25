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Aleksandar Vučić priznao poraz: Jasno je da smo izgubili izbore 4

Aleksandar Vučić priznao poraz: Jasno je da smo izgubili izbore

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Aleksandar Vučić se obratio i saopštio da je, prema prvim rezultatima, "Studentska lista" pobijedila na izborima.

Vućić priznao poraz na izborima Izvor: RTS printscreen

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se javnosti u 21.30 časova povodom vanrednih parlamentarnih izbora koji su danas održani u Srbiji kada je saopštio da je "Studentska lista" pobijedila na izborima. Sva birališta su zatvorena u 20 časova i u toku je brojanje glasova.

"Nemamo mi konačne rezultate. Nemamo konačne rezultate.

Mnogi će da budu iznenađeni, a vi ćete da shvatite koliko su neki lagali i šta su sve izmišljali. Želim da vas obavijestim da, na osnovu uzorka stratifikovanog, dakle, jasno je da smo mi ove izbore izgubili.

Pobijedila je studentska lista, imaće između 135 i 140 mandata, mi oko 105. Niko drugi nije ušao u skupštinu.

Eventualno, da, ušli su Vojvođanski Mađari sa 3 mandata, i sa jednim mandatom Albanci, i mislim SDA, nemojte me držati za riječ. Dakle, mi imamo negdje oko 1. 720. 000, govorim vam na osnovu uzorka, potpuno je nevažno. Oni imaju oko 2.200. 000 glasova ", započeo je Vučić.

Na vanrednim parlamentarnm izborima, građani su birali novi saziv Narodne skupštine od 250 poslanika, između 18 izbornih lista, od kojih je devet manjinskih.

Pravo glasa imalo je 6.451.292 birača, koji su mogli da glasaju na 8.392 biračka mjesta.

Od ukupnog broja biračkih mjesta, 93 su bila u inostranstvu, u 37 država, među kojima 28 u BiH, dok je 29 biračkih mjesta bilo u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, za birače sa područja Kosova i Metohije bilo je određeno 60 biračkih mjesta u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu.

(Mondo.rs)

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Tagovi

Srbija izbori Aleksandar Vučić

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Komentari 4

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zole

Prepisao je od Draška premijer sigurno i padoše obojica, loš slogan

Mirko

Dosta je i tebe bilo, dace Bog posle tebe da i Dodik ode

Kol

Sta cemo sad Mile hahahha sad nek crknem 40 god imam i 40 god nas zavlacite svi odreda pa jel imate dusu gospodo jel imate Mile "srbine"

X men

Tako je breeeeeee idemooo, svaka cast. Moze se, nisu prodani kao mi ovdje.

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