Aleksandar Vučić priznao poraz: Jasno je da smo izgubili izbore

Aleksandar Vučić se obratio i saopštio da je, prema prvim rezultatima, "Studentska lista" pobijedila na izborima.

Izvor: RTS printscreen

Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obratio se javnosti u 21.30 časova povodom vanrednih parlamentarnih izbora koji su danas održani u Srbiji kada je saopštio da je "Studentska lista" pobijedila na izborima. Sva birališta su zatvorena u 20 časova i u toku je brojanje glasova.

"Nemamo mi konačne rezultate. Nemamo konačne rezultate.

Mnogi će da budu iznenađeni, a vi ćete da shvatite koliko su neki lagali i šta su sve izmišljali. Želim da vas obavijestim da, na osnovu uzorka stratifikovanog, dakle, jasno je da smo mi ove izbore izgubili.

Pobijedila je studentska lista, imaće između 135 i 140 mandata, mi oko 105. Niko drugi nije ušao u skupštinu.

Eventualno, da, ušli su Vojvođanski Mađari sa 3 mandata, i sa jednim mandatom Albanci, i mislim SDA, nemojte me držati za riječ. Dakle, mi imamo negdje oko 1. 720. 000, govorim vam na osnovu uzorka, potpuno je nevažno. Oni imaju oko 2.200. 000 glasova ", započeo je Vučić.

Na vanrednim parlamentarnm izborima, građani su birali novi saziv Narodne skupštine od 250 poslanika, između 18 izbornih lista, od kojih je devet manjinskih.

Pravo glasa imalo je 6.451.292 birača, koji su mogli da glasaju na 8.392 biračka mjesta.

Od ukupnog broja biračkih mjesta, 93 su bila u inostranstvu, u 37 država, među kojima 28 u BiH, dok je 29 biračkih mjesta bilo u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, za birače sa područja Kosova i Metohije bilo je određeno 60 biračkih mjesta u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu.

(Mondo.rs)