Zatvorena birališta: Završeno glasanje na izborima u Srbiji

U Srbiji je završeno glasanje na vanrednim parlamentarnm izborima, na kojima su građani birali novi saziv Narodne skupštine od 250 poslanika, između 18 izbornih lista, od kojih je devet manjinskih.

Izvor: MONDO - Stefan Stojanović

Biračka mjesta u Srbiji bila su otvorena od 7.00 do 20.00 časova, a za građane koji su se do tog trenutka zatekli na biračkom mjestu ili ispred njega u redu, omogućava se da ostvare svoje biračko pravo.

Na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji pravo glasa imalo je 6.451.292 birača, koji su mogli da glasaju na 8.392 biračka mjesta, dok se na glasačkom listiću nalazilo 18 izbornih lista sa ukupno 2.418 kandidata.

Od ukupnog broja biračkih mjesta, 93 su bila u inostranstvu, u 37 država, među kojima 28 u BiH, dok je 29 biračkih mjesta bilo u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, za birače sa područja Kosova i Metohije bilo je određeno 60 biračkih mjesta u Vranju, Kuršumliji, Raški i Tutinu.

Nakon zatvaranja biračkih mjesta, birački odbori prebrojavaju glasove, sačinjavaju zapisnike i dostavljaju izborni materijal nadležnim komisijama.

Republička izborna komisija provjerava rezultate, razmatra eventualne prigovore i objavljuje konačne rezultate izbora, nakon čega slijedi raspodjela poslaničkih mandata.

Republička izborna komisija dodjeljuje poslaničke mandate najkasnije u roku od deset dana od objavljivanja ukupnih rezultata izbora.

Izborne liste koje su osvojile najmanje tri odsto glasova birača koji su glasali učestvuju u raspodjeli mandata, dok za izborne liste nacionalnih manjina važi posebno pravilo koje im omogućava učešće u raspodjeli i sa manjim brojem glasova.

Prvu sjednicu novog saziva Narodne skupštine saziva predsjednik prethodnog saziva, najkasnije 30 dana od proglašenja konačnih rezultata.

Na konstitutivnoj sjednici potvrđuju se mandati poslanika, a parlament se smatra konstituisanim kada se potvrde mandati najmanje 167 od ukupno 250 poslanika.

Nakon konstituisanja parlamenta, pristupa se proceduri izbora nove Vlade Srbije, koju poslanici biraju glasanjem o programu i njenom sastavu.

(Srna)