IPSOS i Cesid objavili novi presjek izlaznosti: Do 17 sati glasalo je 60,9 odsto birača

Do 17 časova na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji glasalo je 60,9 odsto birača.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prema procjeni IPSOS-a i Cesida, na izborima u Srbijido 17 sati glasalo je 60,9 odsto birača. Procjena je urađena na uzorku od 750 biračkih mjesta. Na izborima 2023. godine do 17 časova glasalo je 47,2 odsto birača.

Procena izlaznosti do 17h, na uzorku od 750 biračkih mesta: https://t.co/NKA6KGxG2E — CeSID (@CeSIDBeograd)October 25, 2026

Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSid) zabilježio je danas do 17 časova 260 prijava mogućih nepravilnosti.

Prijave se odnose na različite aspekte sprovođenja glasanja, a među ponavljajućim problemima su fotografisanje glasačkih listića, porodično i grupno glasanje, poteškoće sa identifikacijom birača, neispravnost UV lampi, kao i problemi u organizaciji rada biračkih odbora i sprovođenju glasanja van biračkog mjesta.

Prijavljeni su i slučajevi u kojima je biračima ograničena mogućnost da glasaju samostalno i bez uticaja drugih osoba.

Među prijavama koje je CeSID do sada zabilježio posebno se izdvajaju problemi u organizaciji glasanja van biračkog mjesta, kao i navodi da se identitet birača ne provjerava dosljedno.

Zabilježene su i prijave prisustva propagandnog materijala neposredno ispred biračkih mjesta, kao i okupljanja osoba čije prisustvo izaziva zabrinutost posmatrača.

(Mondo)