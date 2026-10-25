Napad na policijske službenike u Lazarevcu, MUP Srbije pozvao građane na mir

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su večeras oko 18:30 časova u Lazarevcu napadnuti policajci i da su dva policijska službenika povrijeđena.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

U saopštenju MUP navodi se da je grupa lica fizički nasrnula na pripadnike policije, koristeći kamenice, pirotehnička sredstva i druge opasne predmete.

Pripadnici MUP, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, preduzimaju sve zakonske mjere na identifikaciji i privođenju svih učesnika napada, koji će biti procesuirani u skladu sa zakonom, navodi se u saopštenju.

Ispred prostorija Srpske napredne stranke u Lazarevcu večeras je došlo do fizičkog obračuna između demonstranata i aktivista SNS-a.Izvor: https://t.co/71a7PJ9pdA https://t.co/oU3U7yIskg — Istraga.ba (@IstragaB)October 25, 2026

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da se uzdrže od svakog oblika nasilja i agresije, a posebno od napada na policijske službenike, kako bi izborni proces protekao mirno, bezbjedno i u skladu sa zakonom.

"Pozivamo na mir, razum i poštovanje zakona, uz napomenu da će policija odlučno reagovati na svaki pokušaj ugrožavanja bezbjednosti građana i ustavnog poretka", dodaje se u saopštenju.

Podsjećamo, u Srbiji se danas održavaju vanredni izbori, a sva birališta su otvorena do 20 časova nakon čega se završava izborna tišina i očekuju se rezultati glasanja.

Prema poslednjim rezultatima koje je saopštila Republička izborna komisija (RIK), izlaznost do 18 časova iznosi 64,89 odsto,

(Srna/Mondo)