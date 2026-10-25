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Napad na policijske službenike u Lazarevcu, MUP Srbije pozvao građane na mir

Napad na policijske službenike u Lazarevcu, MUP Srbije pozvao građane na mir

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su večeras oko 18:30 časova u Lazarevcu napadnuti policajci i da su dva policijska službenika povrijeđena.

Napad na policijske službenike u Lazarevcu Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

U saopštenju MUP navodi se da je grupa lica fizički nasrnula na pripadnike policije, koristeći kamenice, pirotehnička sredstva i druge opasne predmete.

Pripadnici MUP, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, preduzimaju sve zakonske mjere na identifikaciji i privođenju svih učesnika napada, koji će biti procesuirani u skladu sa zakonom, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da se uzdrže od svakog oblika nasilja i agresije, a posebno od napada na policijske službenike, kako bi izborni proces protekao mirno, bezbjedno i u skladu sa zakonom.

"Pozivamo na mir, razum i poštovanje zakona, uz napomenu da će policija odlučno reagovati na svaki pokušaj ugrožavanja bezbjednosti građana i ustavnog poretka", dodaje se u saopštenju. 

Podsjećamo, u Srbiji se danas održavaju vanredni izbori, a sva birališta su otvorena do 20 časova nakon čega se završava izborna tišina i očekuju se rezultati glasanja.

Prema poslednjim rezultatima koje je saopštila Republička izborna komisija (RIK), izlaznost do 18 časova iznosi 64,89 odsto,

(Srna/Mondo)

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Srbija izbori policija

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