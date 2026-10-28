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Studenti tvrde da se sprema inscenirani napad na Informer: Pozvali građane da ne učestvuju

Studenti tvrde da se sprema inscenirani napad na Informer: Pozvali građane da ne učestvuju

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Studenti su se oglasili na svom Fejsbuk profilu, gdje su iznijeli tvrdnje o mogućim incidentima i pozvali građane da kritički pristupaju informacijama.

Studenti u blokadi upozoravaju na izrežirane incidente u Beogradu Izvor: Informer tv printscreen/Kurir/Nemanja Nikolić

Studenti su se oglasili na društvenim mrežama i upozorili na mogućnost incidenata koji bi, prema njihovim tvrdnjama, mogli da se dogode večeras u Beogradu.

U objavi na Fejsbuk stranici "Studenti u blokadi" naveli su da imaju razloga da vjeruju da bi određena interesna grupa mogla da organizuje incidente ispred redakcije Informera, za koje bi odgovornost, kako tvrde, bila pripisana studentima.

"Imamo razloga da vjerujemo da će večeras određena interesna grupa pokušati da izrežira incidente u Beogradu. Navodna meta insceniranog napada biće redakcija Informera, a odgovornost će pokušati da prebace na studente", navodi se u objavi.

Studenti su pozvali građane da se ne odazivaju na pozive na takva okupljanja i da kritički pristupaju informacijama koje budu objavljivane.

"Znamo kome je u interesu da studente okarakteriše kao nasilnike i ovim putem naglašavamo da im to neće uspjeti", poručili su studenti u blokadi.

U objavi nisu navedeni dokazi koji bi potvrdili ove tvrdnje, niti je precizirano na koju se interesnu grupu upozorenje odnosi.

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