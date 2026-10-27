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Košta čestitao Srdanoviću na pobjedi: "Srbiji je mesto u EU, spremni smo da podržimo vaš put"

Košta čestitao Srdanoviću na pobjedi: "Srbiji je mesto u EU, spremni smo da podržimo vaš put"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta razgovarao je sa nosiocem "Studentske liste" i čestitao pobjedu na parlamentarnim izborima u Srbiji.

Košta čestitao Srdanoviću na pobjedi Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta razgovarao je danas sa nosiocem liste "Studentska lista - studenti pobjeđuju" Ilijom Srdanovićem, kome je čestitao na pobjedi te liste na parlamentarnim izborima u Srbiji.

"Sada je prioritet da se bez odlaganja konstituiše parlament i formira nova vlada, kroz mirnu tranziciju i uz puno poštovanje izbornih rezultata. Mjesto Srbije je u Evropskoj uniji. Spremni smo da podržimo njen evropski put, sa jasnim fokusom na reforme koje je srpski narod zatražio: vladavinu prava, borbu protiv korupcije i slobodu medija", napisao je Košta na mreži X, navodeći da je imao dobar razgovor sa Srdanovićem, prenosi agencija Tačno.

Na parlamentarnim izborima održanim u nedjelju u Srbiji, "Studentska lista - Studenti pobjeđuju" osvojila je 141 mandat sa 53 odsto osvojenih glasova, dok je na drugom mjestu bila lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", sa osvojenih 38,8 odsto glasova, odnosno 103 mandata.

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Tagovi

Studentska lista Antonio Kosta Ilija Srdanović

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