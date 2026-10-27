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Mirko Poledica: "Biće promjena u srpskom fudbalu, još malo se strpite"

Mirko Poledica: "Biće promjena u srpskom fudbalu, još malo se strpite"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Mirko Poledica iz Studentske liste najavljuje promjene u srpskom fudbalu, vrlo brzo.

Mirko Poledica biće promjena u srpskom fudbalu Izvor: Insajder Video/printscreen

Bivši srpski fudbaler Mirko Poledica, inače 192. na listi kandidata Studentske liste koja je pobijedila na parlamentarnim izborima u Srbiji, oglasio se putem Tvitera o temi koja zanima javnost. To je naravno kakva je budućnost srpskog fudbala nakon promjene vlasti i šta će se dešavati generalno sa našim sportom?

"Ljudi me svakodnevno pitaju šta se dešava sa srpskim fudbalom i kada će početi promene na svim nivoima. Razumem nestrpljenje i potrebu za konkretnim odgovorima. Zato vas molim za još malo strpljenja", napisao je Mirko Poledica.

"Promjene će biti sistemske, reforme dubinske, a odgovornost neizbežna.Nijedan nivo neće biti izuzet od preispitivanja. Uredićemo sistem, uspostaviti jasna pravila i zahtevati odgovornost za učinjeno i propušteno. Srpskom fudbalu nisu potrebna kozmetička rješenja, već suštinska promjena načina na koji funkcioniše", dodao je Poledica i završio sledećim rečima: "Vrijeme je da se stvari postave na svoje mjesto".


Inače, Mirko Poledica je nekadašnji fudbaler Borca iz Čačka, Vojvodine, Leha, Sparte iz Praga, Legije iz Varšave i još nekoliko srpskih klubova, a osnivač je Sindikata profesionalnih fudbalera "Nezavisnost". Do skoro je bio član Skupštine FSS, koju je napustio zbog kandidature na Studentskoj listi.

S obzirom na to da je po najnovijim projekcijama Studentska lista osvojila 141 mandat, to znači da Mirko Poledica neće biti u novom sazivu Skupštine, a nova Vlada bi mogla da bude formirana za mjesec dana, najavio je Dejan Šoškić.

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Tagovi

Studentska lista fudbal Mirko Poledica FSS

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