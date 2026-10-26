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Akademik Radomir Saičić o vezama Srbije i Srpske: Šta donosi nova politička garnitura (VIDEO)

Akademik Radomir Saičić o vezama Srbije i Srpske: Šta donosi nova politička garnitura (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Akademik Radomir Saičić, predstavnik "Studentske liste", izjavio je u emisiji „Oko“ Radio-televizije Srbije (RTS) da Republika Srpska može računati na podršku nove političke garniture u Srbiji, ističući da su mir, zajedništvo i sloga ključni za budućnost srpskog naroda.

Akademik Radomir Saičić o vezama Srbije i Srpske Izvor: screenshot/X

Govoreći o odnosima Srbije i Republike Srpske, Saičić je naglasio da ih povezuju zajednički narod i posebne veze, kao i obaveze koje, kako je rekao, prevazilaze zakonske okvire.

"Mi smo isti narod, kao i naša braća u Republici Srpskoj. Dijeli nas neka granica koja je fiktivna. Mi smo garant Dejtonskog sporazuma, imamo i Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama sa njima i mi stojimo časno iza toga, što je za nas obaveza mnogo veća nego zakonska", rekao je Saičić.

Na pitanje voditelja kako vidi budućnost Republike Srpske, Saičić je poručio da je to pitanje koje se tiče budućnosti cijelog srpskog naroda i kojem se posvećuje pažnja.

"Mir, zajednica i sloga. Ne stvarati podjele, nego jedinstvo", istakao je Saičić.

Osvrćući se na pokušaj dolaska studenata iz Srbije u Republiku Srpsku, gdje su željeli da organizuju marš mira, Saičić je ocijenio da je njihova namjera bila da pošalju poruku zajedništva, ali da je taj potez, kako tvrdi, vlast pogrešno predstavila.

Odgovarajući na pitanje da li "Studentska lista" ima podršku u Republici Srpskoj, Saičić je rekao da vjeruje da je ima i poručio da građani Srpske u novoj političkoj garnituri u Srbiji treba da prepoznaju oslonac za svoju budućnost.

"Znam da imaju. Naša braća u Republici Srpskoj trebalo bi da shvate da će u novoj garnituri koja dolazi imati podršku za svoj opstanak, egzistenciju i perspektivnu budućnost", poručio je Saičić.

Podsjećamo, "Studentska lista - Studenti pobeđuju" pobijedila je juče na vanrednim izborima u Srbiji sa osvojenih oko 53 odsto glasova.

(Mondo)

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Tagovi

Studentska lista Srbija izbori Republika Srpska

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