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Pristalice "Studentske liste" slave pobjedu na izborima: Zatvorena Slavija u Beogradu (Foto)

Pristalice "Studentske liste" slave pobjedu na izborima: Zatvorena Slavija u Beogradu (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Počela proslava pobjede na izborima pristalica "Studentske liste" na Slaviji u Beogradu. Skupovi su zakazani u više gradova u Srbiji.

Pristalice "Studentske liste" slave pobjedu na izborima Izvor: Naxi Kamere

Na Trgu Slavija u centru Beograda je u 19 časova počela proslava pristalica "Studentske liste" nakon pobjede na vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u nedjelju 25. oktobra. Trg Slavija je za saobraćaj zatvoren nešto poslije 18.30 časova.

Kako se vidi na "NAXI" kamerama, već se okupio veliki broj građana na Slaviji. Slavlje pristalica "Studentske liste" je i u Novom Sadu.

Tamo je počelo u 18 časova ispred zgrade Banovine. U Beogradu je saobraćaj obustavljen na Slaviji i svim okolnim, prilaznim ulicama.

Pristalice "Studentske liste" se okupljaju večeras i u Subotici u 20 časova. U Nišu je skup u 20 časova na Trgu kralja Milana, dok je u isto vrijeme skup i u Kragujevcu na Đačkom trgu.

Da podsjetimo, “Studentska lista” je pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u nedjelju 25. oktobra. Prema posljednjim rezultatima, osvojili su 141 mandat, dok je lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” osvojila 103 mandata.

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"Studentska lista osvojila je većinu na izborima"
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Mondo.rs)

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Tagovi

Studentska lista Beograd Srbija izbori slavlje

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