IPSOS/CeSID na osnovu 100% uzoraka: Studentska lista 141 mandat, Ujedinjena Srbija 103

Potpuno obrađen reprezentativni uzorak posmatračkih misija potvrdio je apsolutnu parlamentarnu većinu studentskom pokretu, dok je samo nekoliko stranaka nacionalnih manjina uspjelo da obezbijedi mjesta u novom sazivu parlamenta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

IPSOS i Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) objavili su danas finalnu projekciju osvojenih glasova i distrubucije mandata na 100 odsto uzorka biračkih mjesta, prema kojima je "Studenstka lista - Studenti pobeđuju" osvojila 141 mandat sa 53 odsto osvojenih glasova, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila je 38,8 odsto i 103 mandata.

Ispod cenzusa su lista "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" koja je osvojila 2,2 odsto glasova, lista "Autentična desnica - Miloš Jovanović" 0,9 odsto, lista "Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije - BK" osvojila je 0,4 odsto glasova, a lista "Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš" 0,3 odsto glasova.

Ispod cenzusa su i "Liberalno zelena stranka - Za slobodnu i čistiju Srbiju" 0,1 odsto, lista "Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju" 0,1 odsto, dok je prema projekcijama lista "Biram pravdu biram budućnost" osvojila nula odsto glasova.

Kada je riječ o manjinskim listama, mandate su osvojile liste "Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" koja je osvojila je 0,8 odsto glasova i dva mandata, lista "Albanska koalicija" osvojila je 0,7 odsto glasova i dva mandata, a lista "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)" 0,5 odsto glasova i jedan mandat.

Jedan mandat je osvojila i lista "SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" sa 0,3 odsto glasova.

Od manjinskih stranaka mandate nisu osvojili lista "Usame Zukorlić (SPP) Pokret za uedinjenje" sa 0,3 odsto glasova, "Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić" 0,2 odsto, a po 0,1 odsto glasova osvojile su liste "Stranka ruskog srpskog jedinsta - Rusi i Srbi braća zauvek" i "Majka Srbija - Gruda".

CeSID napominje da uzorak ne uključuje biračka mjesta u dijaspori, koja u maloj mjeri mogu uticati na konačnu distribuciju mandata.