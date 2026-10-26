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Ovako je glasao Beograd: Studentska lista pobijedila u svih 17 opština, a ovdje je bilo najneizvjesnije

Ovako je glasao Beograd: Studentska lista pobijedila u svih 17 opština, a ovdje je bilo najneizvjesnije

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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"Studentska lista" odnijela je apsolutnu pobjedu na jučerašnjim parlamentarnim izborima, osvojivši svih 17 beogradskih opština i ubjedljivo porazivši drugoplasiranu listu "Ujedinjena Srbija".

Kako je Beograd glasao po opštinama Izvor: Chatgpt generisano

Na jučerašnjim parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra, "Studentska lista" ostvarila je apsolutnu pobjedu, osvojivši svih 17 opština u Beogradu. Na republičkom nivou, ova lista je odnijela pobjedu sa 52,54 odsto glasova, dok je drugoplasirana lista "Ujedinjena Srbija", predvođena Aleksandrom Vučićem, osvojila 39,29 odsto. To su jedine dve liste koje su izborile mjesta u novom sazivu republičkog parlamenta.

U glavnom gradu je svoje biračko pravo iskoristilo 1.089.109 građana na 1.240 biračkih mjesta. Ukupna izlaznost iznosila je 70,33 odsto, uz 1,01 odsto nevažećih listića.

Najubjedljiviji trijumf studenti su zabilježili u centralnim opštinama:

  • Stari grad: Studentska lista 73,24% – Ujedinjena Srbija 20,81%
  • Vračar: Studentska lista 72,31% – Ujedinjena Srbija 21,96% (ovdje je i lista "Evropska Srbija" Dragana Đilasa jedino prešla jedan odsto sa 1,09%)

Lista Aleksandra Vučića ostala je na ispod 30 odsto podrške u još četiri beogradske opštine:

  • Novi Beograd: Studentska lista 68,22% – Ujedinjena Srbija 26,73% ("Autentična desnica" 1,43%, SPS 1,33%)
  • Zvezdara: Studentska lista 68,63% – Ujedinjena Srbija 26,38%
  • Savski venac: Studentska lista 67,96% – Ujedinjena Srbija 26,13%
  • Voždovac: Studentska lista 65,87% – Ujedinjena Srbija 28,74%
  • Prilično ujednačeni, ali sa jasnom prednošću za studente, bili su rezultati u sljedećim opštinama:
  • Čukarica: Studentska lista 63,61% – Ujedinjena Srbija 31,04%
  • Rakovica: Studentska lista 63,37% – Ujedinjena Srbija 30,83%
  • Palilula: Studentska lista 62,38% – Ujedinjena Srbija 32,48%
  • Zemun: Studentska lista 59,95% – Ujedinjena Srbija 34,8%
  • Lazarevac: Studentska lista 59,15% – Ujedinjena Srbija 35,75%
  • Grocka: Studentska lista 53,94% – Ujedinjena Srbija 39,76%
  • Obrenovac: Studentska lista 52,95% – Ujedinjena Srbija 42,21%
  • Mladenovac: Studentska lista 51,65% – Ujedinjena Srbija 42,7%
  • Barajevo: Studentska lista 48,81% – Ujedinjena Srbija 44,68%

Najneizvjesnija izborna trka vođena je u dvije opštine:

  • Surčin: Studentska lista je ostvarila blagu prednost sa 48,56% naspram 46,3% koliko je imala Ujedinjena Srbija.
  • Sopot: Ovde je zabeležena najmanja razlika na celoj teritoriji Beograda – "Studentska lista" (47,02%) pobijedila je sa prednošću od svega 0,53 odsto, odnosno za tačno 62 glasa.

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