SPS prvi put od 1990. ne ulazi u parlament: Šta sada čeka Dačićeve socijaliste?

SPS je, prema preliminarnim rezultatima parlamentarnih izbora, osvojio oko 2,3 odsto glasova, a Ivica Dačić najavio je analizu rada stranke i održavanje partijskog kongresa u februaru.

Izvor: MONDO/PETAR ALEKSIĆ

"Neke partije u Srbiji će otići u određenu vrstu mirovanja", rekao je profesor Milan Petričković gostujući na Blic TV. Pitanje koje se sada nameće jeste da li je među njima i Socijalistička partija Srbije (SPS), koja je, prema preliminarnim rezultatima, na vanrednim parlamentarnim izborima osvojila 2,3 odsto glasova. Kako SPS nije ni prešao cenzus, lider te partije Ivica Dačić najavio je analizu prethodnog perioda, dok analitičari smatraju da "maltene imamo dvopartijski sistem u zemlji".

Prema posljednjim sinoćnjim podacima CeSIDA, lista oko Socijalističke narodne partije (SPS), koju je predvodio Dačić, osvojila je 2,3 odsto glasova.

Ovo znači da SPS prvi put od uvođenja višestranačja u Srbiji 1990. godine ostaje bez mjesta u parlamentu.

SPS prvi put bez cenzusa

Kako SPS nije prešao cenzus, Dačić je u prvom obraćanju nakon izbora rekao da je "referendumska atmosfera nepobjediva".

"Referendumska atmosfera je nepobjediva. Socijalistička partija Srbije, sa svojim koalicionim partnerima, pokušala je da u toj referendumskoj atmosferi, sa svojom identitetskom listom, posebnom, zauzme određeni politički prostor i, nažalost, nismo uspjeli da ostvarimo željeni rezultat. Ali želim takođe da se zahvalim svim našim partijskim aktivistima, koalicionim partnerima, svim članovima partije, simpatizerima i biračima, koji su i u takvoj jednoj referendumskoj atmosferi, znajući da se glavna bitka vodi između dvije ključne liste, dva ključna politička subjekta, gdje su se ljudi opredjeljivali ili-ili, da su se i u tim uslovima opredijelili za našu izbornu listu. Mi već mjesecima i godinama slušamo o tome kako mi gubimo svoj identitet i kako ne postojimo, ali pazite, želim da se zahvalim: više od 100.000 ljudi je glasalo za našu listu u ovim uslovima", rekao je Dačić.

"Gdje su druge političke stranke koje nisu smjele da se pojave na ovim izborima? Gdje su druge političke stranke koje su bile vodeće godinama unazad, koliko su glasova osvojile? Naravno da nismo zadovoljni ovim rezultatima, ovo je jedna izgubljena bitka, čestitamo onima koji su pobijedili na izborima i onima koji su osvojili više od nas, i Studentskoj listi i listi Aleksandra Vučića. Mi ćemo nastaviti da se borimo za Srbiju i dalje. Mi imamo svoje čvrste političke stavove, naša politička borba se nastavlja. Ovo nije prva bitka koju smo izgubili, ali mi nikad nismo gubili borbu u cjelini. Mi nastavljamo našu borbu. Naravno, kao što sam rekao, partijski kongres će biti održan u februaru mjesecu, najvjerovatnije", rekao je Dačić.

"Analiziraćemo sve ono što se dešavalo"

Lider SPS je najavio i analizu prethodnog perioda.

"Analiziraćemo sve ono što se dešavalo. Gdje smo mogli bolje, gdje smo pogriješili, da li je trebalo povlačiti neke druge političke poteze ili ne. Naravno, ja sam uložio maksimum napora koliko je to moglo zbog mog zdravstvenog stanja, što je takođe uticalo na stanje u Socijalističkoj partiji Srbije, imajući u vidu da sam 4-5 mjeseci praktično bio van stroja. Naši politički stavovi su poznati: mi ćemo biti politički protivnici svakoj politici koja je suprotna nacionalnim i državnim interesima Srbije. Bez obzira da li se nalazili u vlasti ili u opoziciji, to je svejedno. Želim da se zahvalim svima koji su uložili maksimalni napor. Mi našu borbu nastavljamo dalje", zaključio je on.

"Biće velikih promjena"

Komentarišući rezultate izbora na Blic TV, profesor Milan Petričković rekao je da će nakon pobjede Studentske liste na parlamentarnim izborima u Srbiji neke partije otići u neku vrstu mirovanja.

"Mene mnogo podsjeća, samo je u drugom kontekstu, kada je bila 2000. godina, 5. oktobar. Sada su sve opcije otvorene, sve su karte na stolu. Biće velikih promjena, neke partije će otići u neku vrstu mirovanja, neke se nikada možda neće vratiti u parlament, mogu da postoje, onako fiktivno. Tako da ne bih prognozirao za SPS konkretno, ali govorim generalno, za ove partije koje su bile u parlamentu, pa ih više nema. Sve ima svoj vijek, rok trajanja i ima taj takozvani duh vremena: stvari se mijenjaju. Tako da, ulazimo u nekakvu fazu novina i na političkoj sceni oko izbora i svega toga što se bude događalo na teritoriji Srbije, a i šire", rekao je Petričković.

"Imamo maltene dvopartijski sistem"

Predrag Lacmanović, izvršni direktor agencije Faktor plus, rekao je za Blic TV da će SNS biti snažna opozicija, ali da maltene "imamo dvopartijski sistem u zemlji".

"Ono što će biti zanimljivo je kako će se Srpska napredna stranka sada organizovati i kako će djelovati u parlamentu. Imaju priličan broj mandata, to će biti snažna opozicija. S druge strane, imamo maltene dvopartijski sistem u zemlji, nešto kao u SAD, tako da će to biti zanimljivo pratiti", ocijenio je Lacmanović.

Na pitanje šta će biti sa ostalim partijama koje nisu prešle cenzus, Lacmanović je naveo da je teško reći šta će biti, ali pretpostavlja da će se formirati i neke nove partije.

"Pretpostavljam da će se formirati i neke nove partije, a neke stare će ostati. Sada slijedi možda jedan suvi period za takve partije, ali to ne znači da će oni da nestanu. Tu su ljudi koji žele, imaju volju da se bave politikom, da budu progresivni. Tako da, zavisi od njihovog umijeća, snage, ali i od kapaciteta da se udruže. Jer, tim partijama, posebno opozicionim, uvijek je falilo jedinstvo. Sada će se možda opametiti ako budu imali snage i hrabrosti, ali i političke neke inteligencije i zrelosti. Mogu stvoriti jednu solidnu političku partiju i krenuti mudro, vrijedno da rade i da jednostavno traže priliku, kao što sam rekao, u manama i manjkavosti buduće vlade", rekao je Lacmanović.

(Blic/Mondo)