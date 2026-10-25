Pristalice Studentske liste slave pobjedu na izborima, a saobraćaj na Slaviji je obustavljen.
Pristalice "Studentske liste" na ulicama Beograda, Novog Sada, Niša i drugih gradova slave pobjedu na vanrednim parlamentarnim izborima, nakon što je nosilac liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio da je "Ujedinjena Srbija" izgubila na današnjim vanrednim parlamentarnim izborima i da je pobijedila Studentska lista, prenosi agencija Tačno.
Pristalice Studentske liste okupile su se na više mjesta u Beogradu, uz muziku i vatromet. Saobraćaj na Slaviji je blokiran, a na kružnom toku su automobili i građani. Pristalice Studentske liste prolaze gradom automobilima u kolonama, trubeći i pjevajući.
Pogledajte atmosferu na ulicama Beograda:
Slavlje pristalica Studentske liste: Kolone automobila prolaze Beogradom, saobraćaj na Slaviji obustavljen (Foto)
Slavlje pristalica Studentske liste: Kolone automobila prolaze Beogradom, saobraćaj na Slaviji obustavljen (Foto)
(Mondo.rs)