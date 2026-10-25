logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Studentska lista slavi pobjedu, slavlje i na ulicama Beograda (VIDEO) 2

Studentska lista slavi pobjedu, slavlje i na ulicama Beograda (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor Fonet
2

Nosilac liste "Studentska lista – Studenti pobeđuju" Ilija Srdanović poručio je večeras da je Srbija pobijedila, dodajući da je ponosan na narod koji je znao da kaže "ne" tiraninu.

2C6A1124_5183_a.JPG Izvor: Fonet

"Idemo ka civilizovanoj i boljoj Srbiji", rekao je Srdanović.

Kandidat Studentske liste akademik Radomir Saičić izjavio je večeras da je pobeda Studentske liste pobjeda nade i vjere.
"Velika pobjeda sa sobom nosi i veliku odgovornost", rekao je Saičić i pozvao građane da pobjedu proslave mirno i dostojanstveno i da izbjegavaju provokacije.

On je istakao da se večeras čuje glas naroda, glas slobode.

"Večeras slavimo kako Srbija najbolje umije, pjesmom, igrom i suzama radosnicama", rekao je Saičić i dodao da od sutra počinje veliki posao.

U štabu Studentske liste počelo je slavlje, a na društvenim mrežama dijele se snimci slavlja na ulicama Beograda.

Kandidat Studentske liste i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić izjavio je večeras FoNetu da je ubjedljiva pobjeda te liste bila očekivana, navodeći da ga je iznenadilo priznanje poraza liste koju je predvodio Aleksandar Vučić.

"Vjerovatno je razlika toliko velika da nije bilo mogućnosti za muljanje", rekao je Bakić.

Bakić je kao naredne zadatke naveo borbu protiv organizovanog kriminala i „oslobađanje naše republike iz njegove čeljusti“.

Bakić je rekao da je potrebno što prije konstituisati Narodnu skupštinu Srbije i izabrati novu vladu.

Na pitanje da li se već razgovaralo o konkretnim kadrovskim rješenjima, odgovorio je da o tome još nije bilo riječi, ali da će razgovori početi u najskorije vrijeme.

(Mondo/Fonet)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija izbori Studentska lista

Još iz INFO

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

TAKO SE TO RADI

Gledaš li i učiš li, Bosno i Hercegovino?

8. Xy

Pa nek Srbiju vodi milogorac i nekulturni jahač. Fuj

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ