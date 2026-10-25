Studentska lista slavi pobjedu, slavlje i na ulicama Beograda (VIDEO)

Nosilac liste "Studentska lista – Studenti pobeđuju" Ilija Srdanović poručio je večeras da je Srbija pobijedila, dodajući da je ponosan na narod koji je znao da kaže "ne" tiraninu.

Izvor: Fonet

"Idemo ka civilizovanoj i boljoj Srbiji", rekao je Srdanović.

Србија је слободна!Народе БРАВО! — Studenti_u_blokadi (@studentblokade)October 25, 2026

Kandidat Studentske liste akademik Radomir Saičić izjavio je večeras da je pobeda Studentske liste pobjeda nade i vjere.

"Velika pobjeda sa sobom nosi i veliku odgovornost", rekao je Saičić i pozvao građane da pobjedu proslave mirno i dostojanstveno i da izbjegavaju provokacije.

On je istakao da se večeras čuje glas naroda, glas slobode.

"Večeras slavimo kako Srbija najbolje umije, pjesmom, igrom i suzama radosnicama", rekao je Saičić i dodao da od sutra počinje veliki posao.

U štabu Studentske liste počelo je slavlje, a na društvenim mrežama dijele se snimci slavlja na ulicama Beograda.

Slavlje na ulicama Beograda. https://t.co/t4WxPrxgxp — Istraga.ba (@IstragaB)October 25, 2026

Kandidat Studentske liste i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić izjavio je večeras FoNetu da je ubjedljiva pobjeda te liste bila očekivana, navodeći da ga je iznenadilo priznanje poraza liste koju je predvodio Aleksandar Vučić.

"Vjerovatno je razlika toliko velika da nije bilo mogućnosti za muljanje", rekao je Bakić.

Bakić je kao naredne zadatke naveo borbu protiv organizovanog kriminala i „oslobađanje naše republike iz njegove čeljusti“.

Bakić je rekao da je potrebno što prije konstituisati Narodnu skupštinu Srbije i izabrati novu vladu.

Na pitanje da li se već razgovaralo o konkretnim kadrovskim rješenjima, odgovorio je da o tome još nije bilo riječi, ali da će razgovori početi u najskorije vrijeme.

(Mondo/Fonet)