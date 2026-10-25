Banjaluka slavi pobjedu Studentske liste (VIDEO)

U centru Banjaluke slavlje nakon pobjede Studentske liste na izborima u Srbiji.
U centru grada spontano su se okupile pristalice Studentske liste koja je pobijedila na današnjim vanrednim izborima u Srbiji.
Pogledajte šta je zabilježio novinar Monda.
Slavlje u Banjaluci nakon pobjede Studentske liste na izborima u Srbiji https://t.co/brZcWBwmdx— Mondo.ba (@mondobh)October 25, 2026
Automobili koji prolaze centrom grada slave trubeći, a na Trgu Krajine okupili su se i građani koji su zapjevali.
Pogledajte:
Banjaluka slavi pobjedu Studentske liste https://t.co/3H6HY02OrM— Mondo.ba (@mondobh)October 25, 2026
(Mondo)