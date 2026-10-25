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Banjaluka slavi pobjedu Studentske liste (VIDEO) 2

Banjaluka slavi pobjedu Studentske liste (VIDEO)

Autor Dragana Božić
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U centru Banjaluke slavlje nakon pobjede Studentske liste na izborima u Srbiji.

Slavlje u Banjaluci nakon izbora u Srbiji Izvor: Screenshot/Mondo/X

U centru grada spontano su se okupile pristalice Studentske liste koja je pobijedila na današnjim vanrednim izborima u Srbiji.

Pogledajte šta je zabilježio novinar Monda.

Automobili koji prolaze centrom grada slave trubeći, a na Trgu Krajine okupili su se i građani koji su zapjevali.

Pogledajte:

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka izbori Srbija

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Komentari 2

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Ccc

Ja ne znam od kud kod nas ovih budala ali ocigledno da ih ima jer cuju se kako trube. Mada ja bi sacekao zvanicne podatke prije nego pocne da se slavi. Ja mislim da je to supljak koji je Vucic izjavio da smiri ove ludake da ne prave belaja a sutra ih ceka hladan tus. Mozda grijesim ali vidjecemo sutra

X men

Tako jeeee idemooo

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Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

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