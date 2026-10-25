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Čestitke iz Srpske nakon pobjede Studentske liste u Srbiji

Čestitke iz Srpske nakon pobjede Studentske liste u Srbiji

Izvor mondo.ba
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Politički predstavnici Republike Srpske reagovali su na izborni rezultat u Srbiji. Blanuša je čestitao studentima, a Stevandić i Minić poručili da se volja birača mora poštovati.

Blanuša, Stevandić i Minić o rezultatima izbora u Srbiji Izvor: Naxi Kamere/Printscreen

Politički predstavnici Republike Srpske reagovali su na rezultate izbora u Srbiji, a u porukama su istakli značaj poštovanja izborne volje građana, stabilnosti i budućnosti zemlje.

Predsjednik Srpske demokratske stranke (SDS) Branko Blanuša čestitao je studentima i građanima Srbije na izbornom rezultatu, ističući da su vjera u promjene, istrajnost i želja za pravednijim društvom poruke koje zaslužuju poštovanje.

"Želim Srbiji stabilnost, napredak i budućnost u kojoj će mladi ljudi imati više razloga da ostanu, stvaraju i vjeruju u svoju zemlju", poručio je Blanuša.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je da je Srbija izabrala "Studentsku listu" i dala joj šansu, što, kako je naveo, treba poštovati.

"Vučić ostaje veliki po djelima iako je izgubio izbore. Srbija će naći mir među sobom i neće pokleknuti. Narod neće sukobe već mir i razvoj. Srpska će ostati stabilna i čvrsta. Voda će se izbistriti", napisao je Stevandić na društvenoj mreži X.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić takođe je čestitao "Studentskoj listi" pobjedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji.

"Čestitam narodu Srbije na demokratskim izborima i 'Studentskoj listi' pobjedu. Želim im uspjeh u preuzimanju odgovornosti za budućnost Srbije", naveo je Minić na društvenoj mreži X.

On je istakao da je snažna i stabilna Srbija oslonac Republici Srpskoj i važan činilac mira i napretka cijelog regiona.

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Srbija izbori Republika Srpska

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