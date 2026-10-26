Ilija Srdanović nakon izborne pobjede: "Pravićemo bolju Srbiju na dobrobit naših građana i susjeda"

Nosilac liste "Studenti pobjeđuju" Ilija Srdanović poručio je nakon pobjede da će nova vlast graditi bolje odnose sa susjedima i međunarodnom zajednicom.

Izvor: darko cirkov / Darko Ćirkov / Profimedia

Nosilac liste "Studenti pobjeđuju", koja je odnijela pobjedu na parlamentarnim izborima u Srbiji, kardiolog iz Novog Sada Ilija Srdanović, najavio je da će nova vlast raditi na unapređenju odnosa sa susjednim zemljama i cjelokupnom međunarodnom zajednicom.

Srdanović, koji je tokom kampanje postao jedno od najprepoznatljivijih lica studentskog pokreta, istakao je u izjavi za crnogorsku televiziju „Vijesti“ da je cilj novog rukovodstva suštinska promjena u funkcionisanju države.

„Pravićemo bolju Srbiju, na dobrobit naših građana, na bolje međudržavne odnose sa susjedima i s čitavom međunarodnom zajednicom“, poručio je Srdanović neposredno nakon objavljivanja izbornih rezultata.

Prema njegovim riječima, ostvareni trijumf ne predstavlja iznenađenje za pokret jer su mjesecima boravili na terenu i razgovarali sa stanovništvom širom zemlje.

„Mi smo sve vrijeme, tokom predizbornog procesa, ispitivali puls naše nacije direktnim kontaktom, oči u oči, približavajući se našim građanima. Oni su nas upoznali kao ljude, a mi smo od njih dobili informaciju šta njima nedostaje. Mi smo znali i sve vrijeme govorili da će rezultat biti takav“, naglasio je Srdanović.

Srdanović je za kraj uputio oštru poruku.

„Zamislite koliko je to siguran rezultat kada je osoba koja je u crni veo istorije zavila Srbiju, deceniju i po i duže, zasluženo otišla na smetljište“, zaključio je nosilac pobjedničke liste.