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Na osnovu 96 odsto uzorka: Studentska lista osvojila 52 odsto glasova i 140 mandata na izborima u Srbiji 2

Na osnovu 96 odsto uzorka: Studentska lista osvojila 52 odsto glasova i 140 mandata na izborima u Srbiji

Autor Haris Krhalić
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Prema podacima RIK-a na 95 odsto obrađenih biračkih mjesta, Studentska lista osvojila je 52,29 odsto glasova, dok je lista oko Aleksandra Vučića dobila 39,46 odsto.

Rezultati izbora u Srbiji: Studentska lista osvojila većinu Izvor: MONDO - Stefan Stojanović

Na osnovu 95 odsto obrađenih biračkih mjesta za parlamentarne izbore u Srbiji, najviše glasova birača osvojila je Studentska lista sa 2.147.899 glasova, odnosno 52,29 odsto podrške, pokazuju jutrošnji zvanični podaci Republičke izborne komisije (RIK).

Druga po snazi je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, za koju je glasalo 1.621.001 birač, što predstavlja 39,46 odsto od ukupnog broja prebrojanih glasova. Na trećem mjestu nalazi se lista „Ivica Dačić – Faktor stabilnosti“ sa osvojenih 90.254 glasa ili 2,2 odsto podrške, dok su sve preostale izborne liste, kao i Dačić. ostale ispod cenzusa, ali sa manje od jedan odsto glasova.

Prema paralelnim projekcijama agencija Ipsos i Cesid, koje su urađene na osnovu reprezentativnog uzorka od 96 odsto, Studentska lista obezbijedila je apsolutnu većinu od 140 mandata u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Sa druge strane, lista oko Aleksandra Vučića imaće 103 poslanička mjesta.

Podaci Republičke izborne komisije pokazuju i visoku izlaznost na biralištima. Svoje biračko pravo iskoristilo je ukupno 4.058.064 građana, što predstavlja odziv od 68,73 odsto upisanih birača.

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izbori Srbija

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Komentari 2

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Miki

Ode Srbija niz vodu a i mi cemo sa njom izgleda

spiro

@Miki odmori malo od informera

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Hvala što ste poslali vijest.

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