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Strani mediji o rezultatima izbora u Srbiji: "Ovo je veliki politički preokret"

Strani mediji o rezultatima izbora u Srbiji: "Ovo je veliki politički preokret"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Svjetski mediji izveštavaju o istorijskom preokretu na izborima u Srbiji. Aleksandar Vučić je priznao poraz, dok je pobjedu nakon dugih protesta odnio studentski pokret.

Strani mediji o izborima u Srbiji: Veliki politički preokret Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mediji širom svijeta pod oznakom hitno prenijeli su vijest o preliminarnim izbornim rezultatima u Srbiji. Bi-Bi-Si navodi da je nosilac liste SNS-a Aleksandar Vučić priznao poraz i da je pobjedu odnijela lista studentskog pokreta. Francuski Figaro ističe rekordnu izlaznost na biralištima, dok njemački Dojče vele naglašava značaj za budući politički sistem Srbije, kao i odnose sa Briselom, Moskvom i Pekingom.

Glavna poruka koja se izdvaja iz izvještavanja stranih medija jeste da izbori u Srbiji predstavljaju veliki politički preokret i najozbiljniji poraz Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke poslije više od decenije dominacije.

Međunarodni mediji ove izbore ne predstavljaju samo kao smjenu političke većine, već i kao ishod višemjesečnih protesta, nezadovoljstva korupcijom i pitanja demokratskog funkcionisanja institucija.

Rojters studentski pokret vidi kao novu političku snagu. Posebno se naglašava da je pokret nastao iz protesta uspio da okupi širu grupu građana i osvoji izbornu podršku bez klasične partijske strukture.

Gardijan ističe da je rezultat važan i za EU, jer otvara pitanja vladavine prava, demokratskih standarda i budućeg odnosa Beograda sa Briselom, Moskvom i Pekingom.

Takođe, izbore predstavlja kao krupan politički preokret poslije dvije godine studentskih protesta. Posebno ističe da je pokret uspio da u izbornu pobjedu pretvori nezadovoljstvo koje je počelo poslije pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Juronjuz naglašava značaj za budući politički sistem Srbije, a Dojče vele i Al Džazira društvene uzroke krize i rizike koji prate promjenu vlasti.

(RTS/MONDO)

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