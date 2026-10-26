Kako je Srbija glasala po regionima? Evo koja mjesta je osvojila Studentska lista, a gdje je Ujedinjena Srbija u većini

Na jučerašnjim parlamentarnim izborima „Studentska lista” odnijela je istorijsku pobjedu sa 52,9 odsto glasova, dok je lista Ujedinjena Srbija osvojila 38,8 odsto. Novi pokret dominirao je u većim gradovima.

Izvor: Wikipedia/ImStevan, Byteflush

Završeni parlamentarni izbori, održani u nedjelju 25. oktobra 2026. godine, donijeli su istorijski preokret na srpskoj političkoj sceni. Na osnovu 96 odsto obrađenog materijala, projekcije IPSOS-a i CeSID-a pokazuju da je "Studentska lista" odnijela ubjedljivu pobjedu sa 52,9 odsto glasova, ostavivši iza sebe listu "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" koja je osvojila 38,8 odsto.

Ostali tradicionalni politički akteri doživjeli su potpuni debakl i ostali daleko ispod cenzusa: socijalisti Ivice Dačića osvojili su svega 2,2 odsto, desnica predvođena Milošem Jovanovićem 0,9, dok je koalicija "Evropska Srbija" upisala samo 0,3 odsto glasova. Preostale izborne liste u zbiru imaju 4,06 odsto, a određene lokalne samouprave pripale su strankama nacionalnih manjina.

Izvor: Wikipedia/ImStevan, Byteflush

Evo detaljnog pregleda kako su glasali različiti dijelovi Srbije:

Beograd i centralno-zapadna Srbija

Prijestonica, kao i najvažniji urbani centri u Šumadiji i zapadnom dijelu zemlje, masovno su podržali "Studentsku listu". Mapa Republičke izborne komisije (RIK) pokazuje prijestonicu u tamnocrvenoj boji, što znači da je podrška novoj političkoj opciji tamo premašila 70 odsto.

Zahvaljujući velikoj izlaznosti, "Studentska lista" je trijumfovala i u Čačku, Užicu, Valjevu i Gornjem Milanovcu, obezbijedivši tako ključne glasove za prelazak republičkog prosjeka od 50 odsto. Sa podrškom između 50 i 70 odsto (različite nijanse crvene na mapi), ovoj opciji pripali su i Kraljevo, Ivanjica, Požega, Lučani, Topola, Aranđelovac, Nova Varoš, Čajetina, Kosjerić i Bajina Bašta.

Izborna slika Vojvodine

Sjeverna pokrajina donijela je šarenoliku mapu. Dok su veći gradovi mahom pripali "Studentskoj listi", manje opštine su bile vjerne Ujedinjenoj Srbiji.

Novi Sad je, po ugledu na Beograd, ubjedljivo glasao za studente, a nešto tješnju pobjedu ova lista odnijela je i u Subotici, Somboru, Kikindi, Zrenjaninu, Vršcu i Senti.

S druge strane, lista Ujedinjena Srbija dominirala je u manjim sredinama. Svijetloplavom bojom na mapi označene su pobjede Ujedinjene Srbije u Čoki, Bečeju, Novom Bečeju, Apatinu, Odžacima i Baču, dok su Šid, Sečanj i Pećinci ostali najjača uporišta te stranke u Vojvodini.

Na samom sjeveru ističe se opština Kanjiža, koja je obojena u zeleno usljed pobjede Saveza vojvođanskih Mađara (SVM).

Vidi opis Kako je Srbija glasala po regionima? Evo koja mjesta je osvojila Studentska lista, a gdje je Ujedinjena Srbija u većini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 8 8 / 8

Istok i jugoistok zemlje

Istok Srbije podijelio se na industrijska i pogranična područja. Rudarski i industrijski centri Bor i Zaječar poklonili su povjerenje "Studentskoj listi". Međutim, opštine u Podunavlju, Kladovo i Negotin, bile su čvrsta baza Ujedinjene Srbije, što je na mapi prikazano tamnoplavom bojom koja označava podršku od oko 70 odsto.

Jug i jugozapadna Srbija

Najdrastičnije razlike u glasanju zabilježene su u južnim krajevima. Niš je, kao najveći grad i univerzitetski centar ovog regiona, glasao za "Studentsku listu", a ista opcija je, mada uz manju razliku, pobijedila i u Pirotu i Dimitrovgradu.

Ipak, sve opštine koje okružuju Niš na mapi su plave boje. Prsten koji čine Gadžin Han, Svrljig, Aleksinac, Bela Palanka i Merošina pripao je Ujedinjenoj Srbiji. Visok procenat glasova naprednjaci su osvojili i u Lebanu, dok su apsolutni rekordi na nivou cijele države – sa preko 70 odsto osvojenih glasova – ostvareni u Crnoj Travi, Doljevcu i Bojniku.

Kada je riječ o jugozapadu zemlje, mapa RIK-a u opštini Tutin obojena je zelenom bojom zbog ubjedljive pobjede Stranke demokratske akcije Sandžaka (SDA Sandžaka).