Brnabić nakon poraza SNS na izborima: "Bićemo žestoka opozicija, Srbija će nam biti na prvom mjestu"

Ana Brnabić izjavila je da će SNS nakon izbornog poraza biti žestoka opozicija u Narodnoj skupštini i da će se za svoje ciljeve boriti demokratskim sredstvima.

Izvor: Marko Karović

Potpredsjednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić izjavila je da će ta stranka, nakon izbora na kojima je pobijedila Studentska lista, biti žestoka opozicija u Narodnoj skupštini i da će joj Srbija biti na prvom mjestu, ali da će se za ciljeve boriti demokratskim sredstvima, prenijela je agencija Tačno.

"Niko se neće povući. Ali opet, niko neće raditi ono što su oni radili. Mi ćemo pokazati da nam je Srbija na prvom mjestu i borićemo se demokratskim sredstvima, ne ovako kao oni", rekla je Brnabićeva za TV Informer.

Navela je da će SNS ostati stranka koja će da čuva Srbiju i da radi u njenom interesu.

"Jedva čekam da sjednem u poslaničke klupe, biće to najjača poslanička grupa. Borba se nastavlja i treba biti tu i kad je teško, ne samo kad je lako", istakla je ona.

Odgovarajući na pitanje šta će biti prvi potez nove vlasti, ona je ocijenila da će to biti uvođenje sankcija Rusiji.

"Oni će biti vlada koja će direktno primati naredbe. Dakle, oni ne moraju baš mnogo da se pitaju šta će da rade. Nisu ovi džabe investirali", rekla je Brnabić.

Istakla je da, kada je riječ o medijima, tokom 14 godina vlasti Aleksandra Vučića nijedan urednik nije tužen, nijedna televizija nije ni kažnjena ni zabranjena.

"Vučić je praktično stvorio uslove da se otvori N1, kao afilijet CNN-a u Srbiji. A oni prvog dana najavljuju zabranjivanje cijele jedne televizije", navela je Brnabićeva.

Dodala je da su prve čestitke Iliji Srdanoviću, prvom na Studentskoj listi, stigle od Radoja Zvicera i premijera Hrvatske Andreja Plenkovića.

"Vidjećete u narednim danima, nedjeljama i mjesecima, da sve što smo pričali mi da je bila istina, a da sve što su oni pričali da je bila laž", rekla je ona.