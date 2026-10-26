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Reakcija Kremlja na izbore u Srbiji: Nadamo se konstruktivnim odnosima sa novom vlašću

Reakcija Kremlja na izbore u Srbiji: Nadamo se konstruktivnim odnosima sa novom vlašću

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da se Rusija nada konstruktivnim odnosima sa novom vlašću u Srbiji nakon pobjede Studentske liste na izborima.

Moskva se oglasila nakon izbora u Srbiji: Peskov o novoj vlasti Izvor: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Rusija se nada da će Srbija nastaviti da teži konstruktivnim odnosima sa Moskvom nakon pobjede "Studentske liste" na parlamentarnim izborima u Srbiji, jer su konstruktivni odnosi sa Rusijom u interesu Srbije, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Što se tiče nove političke snage koja će doći na vlast kao rezultat izbora, želimo da izrazimo nadu da će njihovi postupci takođe biti usmjerene konstruktivno ka daljem razvoju odnosa", rekao je Peskov.

On je naglasio da Rusija cijeni doprinos doskorašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića razvoju odnosa Beograda i Moskve.

"Saradnja sa Rusijom je u interesu Srbije jer koristi njoj prije svega", naveo je Peskov.

On je dodao da Moskva namjerava da nastavi da daje doprinos razvoju odnosa sa Srbijom na sve moguće načine.

Republička izborna komisija (RIK) objavila je ranije rezultate parlamentarnih izbora u Srbiji na osnovu 8.077 obrađenih biračkih mjesta po kojima je "Studentska lista" dobila 2.211.400 glasova, odnosno 52,54 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.653.868 glasova, odnosno 39,29 odsto glasova.

Lista "Ivica Dačić - faktor stabilnosti" osvojila je 91.673 glasa, odnosno 2,18 odsto.

Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova.

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Rusija Srbija izbori

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