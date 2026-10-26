logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

RIK objavio najnovije rezultate: Obrađeno 8.135 biračkih mjesta, Studentska lista 52,65%, Ujedinjena Srbija 39.22%

RIK objavio najnovije rezultate: Obrađeno 8.135 biračkih mjesta, Studentska lista 52,65%, Ujedinjena Srbija 39.22%

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Podaci sa više od 8.100 prebrojanih birališta potvrđuju da je lista koju predvode studenti obezbijedila apsolutnu većinu sa više od 2,2 miliona osvojenih glasova na parlamentarnim izborima u Srbiji.

RIK objavio najnovije rezultate izbora u Srbiji Izvor: Kurir/Marko Karović

Republička izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 8.143 obrađenih biračkih mjesta po kojima je Studentska lista dobila 2.247.516, odnosno 52,64 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.674.435 glasova, odnosno 39,22 odsto glasova.

Lista "Ivica Dačić- Faktor stabilnosti" osvojila je 92.591 glasova, odnosno 2,17 odsto. Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova.

Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.271.858 birača, a taj broj odnosi se na broj obrađenih biračkih mjesta.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Srbija izbori

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ