RIK objavio najnovije rezultate: Obrađeno 8.135 biračkih mjesta, Studentska lista 52,65%, Ujedinjena Srbija 39.22%

Podaci sa više od 8.100 prebrojanih birališta potvrđuju da je lista koju predvode studenti obezbijedila apsolutnu većinu sa više od 2,2 miliona osvojenih glasova na parlamentarnim izborima u Srbiji.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Republička izborna komisija (RIK) objavila je danas rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 8.143 obrađenih biračkih mjesta po kojima je Studentska lista dobila 2.247.516, odnosno 52,64 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.674.435 glasova, odnosno 39,22 odsto glasova.

Lista "Ivica Dačić- Faktor stabilnosti" osvojila je 92.591 glasova, odnosno 2,17 odsto. Ostale liste imaju ispod jedan odsto glasova.

Prema ovim podacima, na izbore je izašlo 4.271.858 birača, a taj broj odnosi se na broj obrađenih biračkih mjesta.