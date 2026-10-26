Banjalučki gimnazijalci zaigrali kolo: Proslavili pobjedu studenata u Srbiji (VIDEO)

Pobjeda studenata na izborima u Srbiji slavila se danas i u banjalučkoj Gimnaziji.

Izvor: YouTube - printscreen

Nakon sinoćnjeg slavlja na ulicama Banjaluke, danas slična slika dolazi iz banjalučke Gimnazije gdje su đaci zaigrali kolo kako bi proslavili pobjedu Strudentske liste na izborima u Srbiji.

Veliki broj đaka igrao je kolo, dok su ostali oduševljeno posmatrali i snimali.

Podsjećamo, učenici Gimnazije podržavali su studente u Srbiji u njihovoj borbi, a u tome su i sami nailazili na prepreke tokom skupova podrške na banjalučkom Univerzitetu.

Studentska lista juče je na vanrednim izborima u Srbiji odnijela ubjedljivu pobjedu sa osvojenih 53 odsto glasova.

(Mondo)