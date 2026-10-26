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Premijer Slovenije ucijenio Srbiju nakon izbora: Ovo je njegov uslov za "Studentsku listu"

Premijer Slovenije ucijenio Srbiju nakon izbora: Ovo je njegov uslov za "Studentsku listu"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Premijer Slovenije Janez Janša čestitao "Studentskoj listi" pobjedu na izborima i najavio je podršku u pristupanju Evropskoj uniji, ali pod jednim uslovom.

janez janša Izvor: Shutterstock

Premijer Slovenije Janez Janša je čestitao "Studentskoj listi" pobjedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji i pozdravio je odluku novih vlasti ubrzanje pregovora u pristupanju Evropske unije. Istakao je da će Slovenija u tome podržati Srbiju, ali da postoji uslov da se predaju dokumenta iz arhiva bivših jugoslovenskih službi koji se odnose na Sloveniju.

"Pozdravljamo sve odluke novih vlasti u Srbiji zarad ubrzanja pregovora pristupanja Evropskoj uniji. Međutim, nećemo im pomoći da ostvare napredak ako Srbija ne preda Sloveniji sva dokumenta iz arhiva bivših jugoslovenskih službi koji se odnose na Sloveniju", naveo je Janša na svom "X" nalogu.

Da podsjetimo, “Studentska lista” je pobijedila na vanrednim parlamentarnim izborima koji su održani u nedjelju 25. oktobra. Prema posljednjim rezultatima, osvojili su 141 mandat, dok je lista “Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” osvojila 103 mandata.

(Mondo.rs)

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Slovenija Srbija Studentska lista ucjena

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