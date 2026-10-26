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Stejt department nakon izbora u Srbiji: "Radujemo se unapređenju partnerstva"

Stejt department nakon izbora u Srbiji: "Radujemo se unapređenju partnerstva"

Autor Dragana Božić
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Iz američkog Stejt department pozdravili su učešće građana Srbije na vanrednim parlamentarnim izborima i istakli da se Sjedinjene Države raduju nastavku i daljem unapređenju partnerstva.

sss.jpg Izvor: Mark Van Scyoc/Shutterstock

Portparol Stejt departmenta je naveo da su upoznati sa preliminarnim rezultatima, uključujući i priznanje izbornog poraza bivšeg predsjednika Aleksandra Vučića, prenosi "Kosovo onlajn".

"Radujemo se nastavku i daljem unapređenju našeg partnerstva sa novoizabranim članovima Narodne skupštine Srbije i građanima Srbije, nadovezujući se na zamah ostvaren tokom protekle godine, između ostalog i pokretanjem strateškog dijaloga", istakao je portparol Stejt departmenta.

SAD i Srbija pokrenule su sredinom jula strateški dijalog kako bi produbile saradnju.

Dvije zemlje su tada potpisale Memorandum o razumijevanju o energetskoj infrastrukturi i regionalnoj energetskoj bezbjednosti.

Susret američkih i srpskih zvaničnika otvorio je 17. jula američki državni sekretar Marko Rubio.

(Srna)

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Tagovi

SAD stejt department Srbija izbori

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