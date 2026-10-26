Bogdan Bogdanović se oglasio poslije pobjede studenata u Srbiji

Bogdan Bogdanović se oglasio poslije pobjede Studentske liste na izborima u Srbiji.

Izvor: MN PRESS

Bogdan Bogdanović oglasio se o izborima u Srbiji na kojima je pobijedila Studentska lista. Zadovoljan je ishodom izbora i to je pokazao fotografijama koje je objavio na svom Instagram profilu.

Objavio je nekoliko slika na kojima stoji njegov dres sa brojem osam i porukom "Sloboda". Jedna od slika je iz svlačionice, a druga iz igre.

Takođe je postavio i objavu na kojoj piše "Studenti su pobedili". Prema rezultatima izbora koje je objavio "RIK" Studentska lista je osvojila 140 poslaničkih mandata, a "Ujedinjena Srbija" 104 mandata.

Kada je u pitanju Bogdanović, on je potpisao za Hjuston i nastavlja karijeru u Roketsima. Sjajno su započeli sezonu i vheruje da sa njima može da se bori za titulu.

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