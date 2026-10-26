Željko Obradović: "Srećan sam zbog rezultata izbora u Srbiji, mladima sve najbolje"

Željko Obradović je srećan zbog pobjede Studentske liste na izborima u Srbiji i želi mladima sve najbolje u budućnosti.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Trener Panatinainaikosa Željko Obradović oglasio se o izborima u Srbiji na kojima je pobijedila Studentska lista. Izrazio je radost zbog velike izlaznosti, zbog pobjede studentske opcije, kao i želju da Srbija bude demokratska zemlja.

"Prije svega, veoma sam srećan da su juče bili izbori u mojoj zemlji i da je veliki broj ljudi izašao na glasanje. To znači da ljudi veoma dobro razumiju situaciju u našoj zemlji", rekao je Obradović na treningu Panatinaikosa.

Upitan za ishod izbora i za pobjedu Studentske liste, Obradović je poželio mladima sve najbolje.

"Moje mišljenje o studentima je nešto što svi znaju. Izrazio sam se o tome prije dvije godine i samo ću reći da sam srećan zbog rezultata i da želim mladim ljudima sve najbolje i da shvate da naša zemlja mora da bude zaista demokratska zemlja, da širom svijeta pokažemo da smo zaista ponosni ljudi i da vjerujem da će znati da se nose sa situacijom", kazao je Obradović.

Prema najnovijim rezultatima koje je objavila Republička izborna komisija, lista koju predvode studenti obezbijedila je apsolutnu većinu u parlamentu sa 2,24 miliona osvojenih glasova (52,64 odsto), dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila 1,67 miliona glasova (39,22 odsto)

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