Studentska lista uputila otvoreno pismo RTS-u, REM-u i Narodnoj skupštini: Traže se ostavke i profesionalni rad

Studentska lista u otvorenom pismu zatražila je hitne ostavke čelnika RTS-a i profesionalan rad REM-a, sa ciljem oslobađanja medija od političkog uticaja i zaštite javnog interesa.

Izvor: TAČNO/DEJAN ŽIVANČEVIĆ/MONDO/Stefan Stojanović/printscreen

Studentska lista uputila je danas otvoreno pismo rukovodstvu i Upravnom odboru Radio-televizije Srbije (RTS), Savjetu Regulatornog tijela za elektronske medije (REM) i Narodnoj skupštini Republike Srbije, koje je objavljeno na zvaničnom sajtu Studentske liste, Studenti.org.rs.

U pismu se zahtijevaju hitne ostavke generalnog direktora javnog servisa, njegovog zamjenika i urednika informativnog programa, uz optužbe za selektivno izvještavanje, narušavanje pluralizma i neadekvatan odnos prema građanskim i studentskim zahtjevima.

Kao privremeno rješenje do izbora novog rukovodstva, Studentska lista predlaže uvođenje privremene uprave u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima RTS-a.

Kada je riječ o REM-u, od Savjeta se traži profesionalno i neselektivno postupanje, kao i javno objašnjenje od četvoro članova o glasanju u vezi sa televizijom "Informer". Savjetu je ostavljen rok od sedam dana za javno izjašnjenje o ovim zahtjevima. Takođe, Studentska lista najavila je da će njeni kandidati u novom sazivu Narodne skupštine kao prioritet postaviti popunjavanje upražnjenih mjesta u Savjetu REM-a.

Pismo Studentske liste prenosimo u cijelosti:

Otvoreno pismo rukovodstvu i Upravnom odboru RTS-a, Savjetu REM-a i Narodnoj skupštini Republike Srbije

Poštovani,

Polazeći od studentskog programa, koji kao jedan od ključnih zadataka postavlja deblokadu, departizaciju i oslobađanje RTS-a od nedozvoljenih političkih uticaja, zahtijevamo preuzimanje odgovornosti za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja.

Građani imaju pravo na istinito, potpuno, nepristrasno i blagovremeno informisanje o pitanjima od javnog značaja. Kada javni medijski servis ostvarivanje tog prava podredi interesima političke moći, narušava povjerenje javnosti, produbljuje društvene podjele i odstupa od svoje osnovne uloge.

Zahtjevi koje upućujemo zasnivaju se na načelima uređivačke nezavisnosti, političkog i društvenog pluralizma, javnosti rada i odgovornosti institucija, utvrđenim propisima o javnom informisanju, javnim medijskim servisima i elektronskim medijima.

Rukovodstvu, uredništvu informativnog programa i Upravnom odboru RTS-a

Zahtijevamo neodložne ostavke generalnog direktora RTS-a, njegovog zamjenika, glavnih i odgovornih urednika nadležnih za informativni program i svih urednika tog programa.

Ovaj zahtjev zasnivamo na ocjeni da su rukovodstvo i uredništvo svojim postupanjem i propuštanjem da zaštite profesionalne standarde ozbiljno narušili povjerenje u javni servis. Njihovu odgovornost sagledavamo u skladu sa pojedinačnim ovlašćenjima u pogledu organizacije rada, uređivanja programa, zaštite uređivačke nezavisnosti i ostvarivanja javnog interesa.

Razlozi za naš zahtjev su:

Selektivno predstavljanje događaja od javnog značaja. Ocjenjujemo da prećutkivanje, zakašnjelo izvještavanje i umanjivanje značaja takvih događaja uskraćuju građanima mogućnost da steknu potpunu i vjerodostojnu sliku o društvenim zbivanjima.

Narušavanje političkog i društvenog pluralizma. Smatramo da povlašćen položaj predstavnika vlasti i nedovoljan prostor za kritičku javnost, različite društvene grupe i relevantne nezavisne stručnjake nisu u skladu sa ulogom javnog servisa.

Nedovoljno kritičko preispitivanje rada nosilaca javnih funkcija. Javni servis treba da provjerava tvrdnje zvaničnika, postavlja pitanja o njihovoj odgovornosti i istražuje teme od javnog značaja. Prenošenje poruka vlasti bez odgovarajuće provjere i konteksta, prema našoj ocjeni, predstavlja ozbiljno odstupanje od profesionalnih standarda.

Neadekvatno predstavljanje studentskih zahtjeva i građanskog nezadovoljstva. Studenti i drugi građani imaju pravo da njihovi stavovi i zahtjevi budu predstavljeni tačno i u odgovarajućem kontekstu. Potrebno je omogućiti da se čuje i njihova strana, uz poštovanje zakonom uređenih prava na odgovor i ispravku.

Nedovoljna zaštita dostojanstva ličnosti i izostanak kritičkog odnosa prema stigmatizujućim porukama. Posebno neprihvatljivim smatramo nekritičko prenošenje uvredljivih kvalifikacija i poruka usmjerenih protiv studenata i drugih građana zbog njihovih stavova. Zahtijevamo da se konkretni sadržaji ispitaju sa stanovišta zabrane podsticanja diskriminacije, mržnje ili nasilja i zaštite dostojanstva ličnosti, uz uvažavanje konteksta u kojem su objavljeni.

Zahtijevamo da se, nakon ostavki rukovodstva i uredništva, obezbijedi nesmetan nastavak rada RTS-a uz privremenu upravu čiji bi sastav predložila Studentska lista u dogovoru sa reprezentativnim sindikatima RTS-a, a čije bi imenovanje i ovlašćenja bili uređeni u skladu sa zakonom.

Zadatak privremene uprave bio bi da obezbijedi kontinuitet rada javnog servisa, uređivačku nezavisnost i zaštitu profesionalnog dostojanstva novinara i drugih zaposlenih, do izbora novog rukovodstva u zakonitom i transparentnom postupku.

Savjetu Regulatornog tela za elektronske medije

Zahtijevamo profesionalno, nezavisno, blagovremeno i neselektivno postupanje REM-a, kao i prestanak svakog neopravdanog ometanja njegovog rada.

Zahtijevamo da četvoro članova Savjeta REM-a javno obrazlože zašto su, nakon prethodno iskazane podrške, glasali protiv uključivanja Informera u izborni monitoring. Tražimo i objašnjenje navoda da su, nakon jednoglasnog pokretanja postupaka protiv ove televizije, osporavali nalaze stručne službe na koje prethodno nisu imali primjedbe, dok Savjet nije donio odluke kojima bi ti postupci bili okončani.

Ovakve promjene stavova, ukoliko nisu zasnovane na novim činjenicama i uvjerljivim obrazloženjima, smatramo indicijom moguće opstrukcije i razlogom za ispitivanje sumnje u spoljne pritiske ili instrukcije. Zahtijevamo objavljivanje relevantne dokumentacije i pojedinačnih ishoda glasanja, kao i izjašnjenje ovih članova o eventualnim uticajima na njihovo odlučivanje.

Od Savjeta REM-a zahtijevamo:

Da prijave razmatra i postupke vodi bez neopravdanog odlaganja, u propisanim rokovima, uz donošenje obrazloženih odluka.

Da obezbijedi djelotvoran nadzor nad pružaocima medijskih usluga u svojoj nadležnosti, uključujući javne medijske servise i komercijalne pružaoce, dosljedno primjenjujući propise i uvažavajući posebne zakonske obaveze javnih servisa.

Da ispita navode o podsticanju diskriminacije, mržnje ili nasilja, povredama dostojanstva ličnosti i drugim povredama propisa, te da, kada utvrdi zakonske uslove, izrekne mjere iz svoje nadležnosti i preduzme druge zakonom predviđene radnje.

Da obezbijedi javnost rada i dostupnost zapisnika, ishoda glasanja, odluka, njihovih obrazloženja i izvještaja o nadzoru, u obimu i na način predviđen zakonom, uz poštovanje zaštite podataka i drugih zakonom zaštićenih interesa.

Tražimo da nam u roku od sedam dana od prijema ovog pisma dostavite javno i obrazloženo izjašnjenje o zahtjevima, sa podacima o preduzetim i planiranim koracima i rokovima. Ovo je traženi rok za odgovor na pismo i ne zamjenjuje zakonom propisane rokove za postupanje u pojedinačnim predmetima.

Departizacija REM-a za nas podrazumijeva nezavisno odlučivanje, otpornost na političke i druge nedozvoljene uticaje i dosljednu primjenu zakona. Odgovornost regulatora mora se ostvarivati uz puno poštovanje njegove institucionalne nezavisnosti i samostalnosti članova Savjeta.

Narodnoj skupštini Republike Srbije

Obavještavamo javnost da će kandidati Studentske liste, u okviru priprema za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine, biti upućeni da među prioritetima svog parlamentarnog rada imaju pokretanje postupka za popunjavanje upražnjenih mjesta u Savjetu REM-a i obezbjeđivanje njegovog punog sastava od devet članova.

Zalagaćemo se da postupak bude zakonit, transparentan i zasnovan na stručnosti i nezavisnosti kandidata, uz poštovanje prava ovlašćenih predlagača. Javnost će biti obavještavana o preduzetim koracima i rokovima.

Cilj je nezavisan i djelotvoran regulator koji primjenjuje zakon bez političkih pritisaka i miješanja u odlučivanje o pojedinačnim predmetima.

U Beogradu, 27. oktobra 2026. godine.

(Mondo.rs)