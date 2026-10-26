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Ilija Srdanović se oglasio o upadu na "Informer": "Nemojte pribjegavati nikakvoj vrsti nasilja" (Video)

Ilija Srdanović se oglasio o upadu na "Informer": "Nemojte pribjegavati nikakvoj vrsti nasilja" (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Nosilac "Studentske liste", Ilija Srdanović oglasio se povodom upada na televiziju "Informer".

ilija srdanović Izvor: darko cirkov / Darko Ćirkov / Profimedia

Nosilac "Studentske liste", Ilija Srdanović oglasio se na zvaničnom Instagram profilu povodom upada na televiziju "Informer".

Srdanović je pozvao mir, dostojanstvo bez nasilja, kao i do sada.

"Poštovani sugrađani, molimo vas da ostanete do kraja izbornog procesa, a i nadalje, mirni i dostojanstveni kakvi ste do sada bili. Izbori još nisu završeni, izborni rezultati nisu proglašeni", rekao je on.

"Moramo ostati dostojanstveni do kraja. Nemojte pribjegavati nikakvoj vrsti nasilja. To vas moli vaša 'Studentska lista' i vaš studentski pokret. Živjela Srbija", zaključio je Srdanović.

(MONDO)

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Tagovi

Ilija Srdanović Studentska lista Srbija izbori televizija

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