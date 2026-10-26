Glavni i odgovorni urednik RTV Vojvodina podnio ostavku: Dnevnik počeo izvinjenjem

Nenad Ćaćić podnio je ostavku na mjesto v. d. glavnog urednika Prvog programa RTV-a, a na tu funkciju imenovan je Blažo Popović.

Izvor: Pres biro Pokrajinske vlade/Printscreen

Vršilac dužnosti glavnog urednika Prvog televizijskog programa Radio-televizije Vojvodine Nenad Ćaćić je podnio ostavku, a na tu funkciju imenovan je Blažo Popović.

Na mjesto direktora programa pokrajinskog javnog medijskog servisa postavljen je Predrag Novković, nakon sprovedenog javnog konkursa za imenovanje direktora programa, saopštila je JMU Radio-televizija Vojvodine.

Dnevnik počeo izvinjenjem

Današnji Dnevnik Radio-televizije Vojvodine (RTV) u 17 časova započeo je izvinjenjem gledaocima.

Nakon što je pušteno više kadrova proslave izbornih rezultata i proslave građana Novog Sada na Trgu slobode, voditelj Dnevnika Goran Eror pročitao je da je to bio dio slika koje je RTV "noćas ostala dužna gledaocima", i poručio da one nisu jedine.

"Javni servis dugo godina nije izvršavao svoju funkciju. Prećutkivalo se, žmurilo na jedno oko, jednostrano informisalo, nekritički izvještavalo, nisu se postavljala prava pitanja ili pitanja nisu postavljana uopšte. I zbog toga gledaocima dugujemo izvinjenje", pročitao je voditelj.

Dodao je da je dio zaposlenih u RTV-u vodio je borbu da novinari i urednici te kuće rade slobodno i u skladu sa etičkim principima.

"Nažalost, bitku nismo dobili na vrijeme, ali vjerujemo da je tu borbu važno voditi", pročitao je voditelj.

(Mondo.rs)