Manja Grčić podnijela ostavku na mjesto generalnog direktora RTS-a: Objasnila svoju odluku

Manja Grčić podnijela ostavku na mjesto generalnog direktora "Radio-televizije Srbije" (RTS).

Izvor: Telekom Srbija/youtube/screenshot

Manja Grčić podnijela je ostavku na mjesto direktora "Radio-televizije Srbije" (RTS), saznaje "Euronews Srbija".

Otkrila je da je donijela odluku nakon razmatranja okolnosti u kojima trenutno funkcioniše javni servis.

"Očekujem da Upravni odbor, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, bez odlaganja preduzme sve potrebne radnje radi obezbjeđivanja kontinuiteta rukovođenja i zakonite primopredaje dužnosti. Spremna je da, u skladu sa zakonom, pruži svu potrebnu saradnju kako bi primopredaja bila sprovedena uredno i bez posljedica po rad Radio-televizije Srbije", izjavila je Manja Grčić nakon podnošenja ostavke.

Njena ostavka dolazi u trenutku kada je dio zaposlenih na "RTS-u" tražio da ona podnese ostavku.

Takođe, i "Studentska lista" je tražila njenu ostavku zbog, kako su naveli, zbog narušavanja profesionalnih standarda i povjerenja građana u "RTS" zbog načina izvještavanja godinama unazad.

(Mondo)