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Dio zaposlenih na RTS-u objavio spisak kolega čije ostavke traže: "Kršili pravila struke i bili stub propagande"

Dio zaposlenih na RTS-u objavio spisak kolega čije ostavke traže: "Kršili pravila struke i bili stub propagande"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Radnici RTS-a iz grupe "Naš protest", uz podršku sindikata i studenata, zatražili su hitne ostavke direktorke Manje Grčić i cijelog rukovodstva zbog neobjektivnog izvještavanja i širenja propagande.

RTS: Radnici traže hitne ostavke rukovodstva i urednika Izvor: Printskrin

Radnici Radio televizije Srbije, okupljeni oko neformalne grupe "Naš protest" objavili su na zvaničnom profilu grupe da se od početka bore za objektivno izvještavanje i bolje uslove rada unutar Javnog servisa.

Poručuju da se njihova borba nastavlja i danas i to kroz institucionalnu borbu, neobojenu ravn(i)šizmom. Objavili su i spisak svih kolega od kojih očekuju da podnesu hitne ostavke.

"Očekujemo hitne i neopozive ostavke kolega čije je djelovanje proteklih godina kršilo pravila struke, bilo stub propagande i predstavljalo saučesništvo u urušavanju pravila o radu Javnog servisa i pravne države.

Očekujemo ostavke sljedećih kolega:

  • Manja Grčić, generalna direktorka;
  • Dejan Jovanović, zamjenik generalne direktorke;
  • Saša Barbulović, direktor programa i v.d. direktora Televizije Srbije;
  • Bojana Mlađenović, glavna urednica Informativnog programa;
  • Nikolina Rakić, odgovorna urednica Jutarnjeg i beogradskog programa.
  • Zoran Stanojević, urednik internet portala;
  • Gorislav Papić, urednik emisije "Oko";
  • Vesna Šiljegović, urednica "Srbija danas" i dopisništva RTS-a;

i svi urednici dnevnika i vijesti", ističe se u objavi ove grupe.

Sindikat Sloga RTS-a podržao je zahtjeve sindikata i zaposlenih u RTS-u za neopozive ostavke generalne direktorke Manje Grčić i kompletnog rukovodstva javnog servisa, zahtijevajući odgovornost za stanje u medijskoj kući i narušeno povjerenje građana.

Studenti su u otvorenom pismu takođe tražili neodložne ostavke generalnog direktora RTS-a, njegovog zamjenika, glavnih i odgovornih urednika nadležnih za informativni program i svih urednika tog programa.

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