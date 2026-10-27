Dio zaposlenih na RTS-u objavio spisak kolega čije ostavke traže: "Kršili pravila struke i bili stub propagande"

Radnici RTS-a iz grupe "Naš protest", uz podršku sindikata i studenata, zatražili su hitne ostavke direktorke Manje Grčić i cijelog rukovodstva zbog neobjektivnog izvještavanja i širenja propagande.

Izvor: Printskrin

Radnici Radio televizije Srbije, okupljeni oko neformalne grupe "Naš protest" objavili su na zvaničnom profilu grupe da se od početka bore za objektivno izvještavanje i bolje uslove rada unutar Javnog servisa.

Poručuju da se njihova borba nastavlja i danas i to kroz institucionalnu borbu, neobojenu ravn(i)šizmom. Objavili su i spisak svih kolega od kojih očekuju da podnesu hitne ostavke.

"Očekujemo hitne i neopozive ostavke kolega čije je djelovanje proteklih godina kršilo pravila struke, bilo stub propagande i predstavljalo saučesništvo u urušavanju pravila o radu Javnog servisa i pravne države.

Očekujemo ostavke sljedećih kolega:

Manja Grčić , generalna direktorka;

, generalna direktorka; Dejan Jovanović, zamjenik generalne direktorke;

zamjenik generalne direktorke; Saša Barbulović , direktor programa i v.d. direktora Televizije Srbije;

, direktor programa i v.d. direktora Televizije Srbije; Bojana Mlađenović , glavna urednica Informativnog programa;

, glavna urednica Informativnog programa; Nikolina Rakić , odgovorna urednica Jutarnjeg i beogradskog programa.

, odgovorna urednica Jutarnjeg i beogradskog programa. Zoran Stanojević, urednik internet portala;

urednik internet portala; Gorislav Papić , urednik emisije "Oko";

, urednik emisije "Oko"; Vesna Šiljegović, urednica "Srbija danas" i dopisništva RTS-a;

i svi urednici dnevnika i vijesti", ističe se u objavi ove grupe.

Sindikat Sloga RTS-a podržao je zahtjeve sindikata i zaposlenih u RTS-u za neopozive ostavke generalne direktorke Manje Grčić i kompletnog rukovodstva javnog servisa, zahtijevajući odgovornost za stanje u medijskoj kući i narušeno povjerenje građana.

Studenti su u otvorenom pismu takođe tražili neodložne ostavke generalnog direktora RTS-a, njegovog zamjenika, glavnih i odgovornih urednika nadležnih za informativni program i svih urednika tog programa.