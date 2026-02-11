Manja Grčić izabrana za novu direktorku Radio-televizije Srbije: Upravni odbor doneo odluku

Manja Grčić je nova direktorka Radio-televizije Srbije.

Izvor: Telekom Srbija/Youtube Screenshot

Manja Grčić izabrana je za novu direktorku Radio-televizije Srbije na današnjoj sjednici Upravnog odbora RTS-a.

Podsetimo, mandat na funkciji generalnog direktora RTS Draganu Bujoševiću istekao je 3. februara, a UO RTS ga je dan ranije imenovao za vršioca dužnosti na još šest mjeseci.

Upravni odbor RTS najavio je da će odluku po raspisanom javnom konkursu za generalnog direktora donijeti najkasnije do 12. marta, podseća Udruženje novinara Srbije (UNS).

Na konkursu je šest kandidata ispunilo uslove: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i Dragoljub Stankić. Stanislav Veljković je prošle nedjelje povukao kandidaturu.

(Telegraf/Blic/Mondo)