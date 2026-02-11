logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Manja Grčić izabrana za novu direktorku Radio-televizije Srbije: Upravni odbor doneo odluku

Manja Grčić izabrana za novu direktorku Radio-televizije Srbije: Upravni odbor doneo odluku

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Manja Grčić je nova direktorka Radio-televizije Srbije.

Manja Grčić Izvor: Telekom Srbija/Youtube Screenshot

Manja Grčić izabrana je za novu direktorku Radio-televizije Srbije na današnjoj sjednici Upravnog odbora RTS-a.

Podsetimo, mandat na funkciji generalnog direktora RTS Draganu Bujoševiću istekao je 3. februara, a UO RTS ga je dan ranije imenovao za vršioca dužnosti na još šest mjeseci.

Upravni odbor RTS najavio je da će odluku po raspisanom javnom konkursu za generalnog direktora donijeti najkasnije do 12. marta, podseća Udruženje novinara Srbije (UNS).

Na konkursu je šest kandidata ispunilo uslove: Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić, Stanislav Veljković i Dragoljub Stankić. Stanislav Veljković je prošle nedjelje povukao kandidaturu.

(Telegraf/Blic/Mondo) 

Možda će vas zanimati

Tagovi

RTS direktor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ