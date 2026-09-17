Jovan Memedović bio je zaštitno lice kviza "Potera" 13 godina, a sada je došlo do velike promjene koju je RTS saopštio. Dio ekipe ovog projekta od nove sezone biće Slobodan Šarenac.

Izvor: RTS / Printscreen

Jovan Memedović nastaviće da vodi program, a priključiće mu se i Slobodan Šarenac.

To nije jedini novitet, kako su saopštili nove epizode donose i više tragača.

"Ovo je ’novi par cipela’ u profesionalnom smislu i možda pravi trenutak u mojoj karijeri da se oprobam u nečemu novom. Ukoliko se to publici bude dopadalo, ja ću biti još zadovoljniji", rekao je Slobodan Šarenac tim povodom.

Za sada tim Tragača čine dobro poznata lica: Milica Jokanović, Žarko Stevanović, Milan Bukvić, Dušan Macura i Aleksa Stefanović.

Prošle nedjelje zamijenili mjesta

Čuveni sportski komentator i voditelj Slobodan Šarenac iznenadio je gledaoce kada se u kvizu "Superpotera" pojavio u studiju umjesto voditelja Jovana Memedovića, što je bio neočekivan potez, ali su se ubrzo stvari vratile u normalu.

Vidi opis On je novi voditelj kviza Potera: Slobodan Šarenac se pridružuje Jovanu Memedoviću Slobodan Šarenac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Amir Hamzagic/ATAImages Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: YouTube/ RTS Šou program - Zvanični kanal /printscreen Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube RTS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

Tokom emisije, Memedović je objavio anegdotu sa početka njihove zajedničke karijere i prisjetio se vremena kada su zajedno radili prenose:

"On i ja smo radili više nekih događaja zajedno, ali karijeru smo na neki način obilježili kada smo iz jednog studija komentarisali Olimpijske igre, mislim u Sidneju ili tako nešto, neke događaje koji nisu toliko bili bitni, pa smo mi sebi dali oduška i zbijali šale na račun sportista i tako dalje. Možda nije bilo primjereno, ali mislim da smo na neki način tu već postali primjećeni. I onda je svako otišao svojim putem, on u 'Šarenicu', a ja evo u 'Superpoteru'".

Pogledajte fotografije Jovana Memedovića: