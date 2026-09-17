Jovan Memedović bio je zaštitno lice kviza "Potera" 13 godina, a sada je došlo do velike promjene koju je RTS saopštio. Dio ekipe ovog projekta od nove sezone biće Slobodan Šarenac.
Jovan Memedović nastaviće da vodi program, a priključiće mu se i Slobodan Šarenac.
To nije jedini novitet, kako su saopštili nove epizode donose i više tragača.
"Ovo je ’novi par cipela’ u profesionalnom smislu i možda pravi trenutak u mojoj karijeri da se oprobam u nečemu novom. Ukoliko se to publici bude dopadalo, ja ću biti još zadovoljniji", rekao je Slobodan Šarenac tim povodom.
Za sada tim Tragača čine dobro poznata lica: Milica Jokanović, Žarko Stevanović, Milan Bukvić, Dušan Macura i Aleksa Stefanović.
Prošle nedjelje zamijenili mjesta
Čuveni sportski komentator i voditelj Slobodan Šarenac iznenadio je gledaoce kada se u kvizu "Superpotera" pojavio u studiju umjesto voditelja Jovana Memedovića, što je bio neočekivan potez, ali su se ubrzo stvari vratile u normalu.
On je novi voditelj kviza Potera: Slobodan Šarenac se pridružuje Jovanu Memedoviću
Slobodan Šarenac
Tokom emisije, Memedović je objavio anegdotu sa početka njihove zajedničke karijere i prisjetio se vremena kada su zajedno radili prenose:
"On i ja smo radili više nekih događaja zajedno, ali karijeru smo na neki način obilježili kada smo iz jednog studija komentarisali Olimpijske igre, mislim u Sidneju ili tako nešto, neke događaje koji nisu toliko bili bitni, pa smo mi sebi dali oduška i zbijali šale na račun sportista i tako dalje. Možda nije bilo primjereno, ali mislim da smo na neki način tu već postali primjećeni. I onda je svako otišao svojim putem, on u 'Šarenicu', a ja evo u 'Superpoteru'".
Pogledajte fotografije Jovana Memedovića: