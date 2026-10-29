Burno na RTS-u: Ostavka Manje Grčić pokrenula lavinu smjena u Informativnom programu

Nakon što je Manja Grčić podnijela ostavku na mjesto generalnog direktora RTS-a, novi v.d. glavnog urednika Informativnog programa Borivoje Uskoković smijenio je urednike ključnih redakcija, emisije "Oko", sajta i centralnog Dnevnika u 19.30.

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Vršilac dužnosti glavnog urednika Informativnog programa Radio-televizije Srbije (RTS) Borivoje Uskoković donio je odluku o smjeni urednika ključnih redakcija, kao i urednika centralnog Dnevnika.

Kako je objavljeno na sajtu RTS-a, dužnosti su razriješeni urednik dopisništva Vesna Šiljegović, urednik regiona Nikolina Rakić, urednik emisije "Oko" Gorislav Papić, urednik internet portala Zoran Stanojević, te urednik za dijasporu Suzana Gvozdenović.

Promjene su obuhvatile i centralnu informativnu emisiju, pa su tako smijenjeni i urednici Dnevnika 2, koji se emituje u 19.30 časova – Milica Nedić, Dušan Ubović i Ruža Jeremić Turudić.

Ovoj seriji smjena prethodile su promjene u samom vrhu Javnog servisa Srbije. Manja Grčić, koja je na funkciju stupila u februaru ove godine, podnijela je Upravnom odboru ostavku na mjesto generalnog direktora RTS-a. U zvaničnom saopštenju navela je da ne želi da njen ostanak bude prepreka promjenama i razlog za dalje nepovjerenje i podjele.

Prije nego što je napustila direktorsku funkciju, ona je sa mjesta glavnog i odgovornog urednika Informativnog programa smijenila Bojanu Mlađenović, a na njeno mjesto predložila Borivoja Uskokovića, koji je odmah po preuzimanju dužnosti sproveo opsežne smjene u beogradskim redakcijama.