Policija upala u Ministarstvo građevinarstva Srbije: Ministarka Sofronijević izvedena sa sjednice Vlade

Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) ušli su u Ministarstvo građevinarstva Srbije, a ministarka Aleksandra Sofronijević izvedena je sa sjednice Vlade. Državni sekretar Šekularac ocijenio je da je situacija kompleksna.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici UKP-a ušli su u prostorije Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, saznaje Nova.rs. Državni sekretar u ovom ministarstvu Ranko Šekularac kazao je za ovaj medij da je situacija kompleksna.

Zasad nije poznato zbog čega je policija došla u Ministarstvo, piše ovaj medij, niti da li je u toku prikupljanje dokumentacije u okviru neke od istraga.

Kako piše ovaj medij, ministarku Aleksandru Sofronijević su tokom sjednice Vlade pozvali da izađe.

Ranko Šekularac, državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, nije htio da iznosi nikakve detalje.

On za medije kaže da je situacija kompleksna i da nema mandat da bilo šta govori na tu temu.

"Državni organi treba da rade svoj posao. Obratitet se kabinetu ministra", rekao je on za Nova.rs.

(Mondo)