Vučić o navodima da je pripremao državni udar: "Iste sekunde sam odlučio da priznam poraz"

Vučić je odbacio tvrdnje britanskog "Tajmsa" o pripremi državnog udara.

Izvor: Kurir/Marko Kranjc

Bivši predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je tvrdnje britanskog "Tajmsa" da je pripremao državni udar nakon izbornog poraza 25. oktobra.

Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je rekao da je prije izbora održao sastanak sa policijskim starješinama, kojima je, kako tvrdi, jasno poručio da će prihvatiti izborni rezultat.

"Imao sam sastanak kao lider liste Ujedinjene Srbije sa svim policijskim starešinama i rekao im: ako izgubimo izbore, istog sekunda priznajem poraz. Ako pobijedimo, neću dozvoliti da neko tu pobjedu ukrade", izjavio je Vučić.

On je naveo da je odluku o priznavanju poraza donio nakon što je dobio podatke sa reprezentativnog uzorka biračkih mjesta, koji su pokazivali da njegova lista gubi u Beogradu i Vojvodini.

"Kada sam dobio stratifikovani uzorak iz gradova, vidio sam da je razlika mnogo veća i rekao sam da idem da priznam rezultat", kazao je Vučić.

Prema njegovim riječima, niko od stranih zvaničnika nije uticao na njegovu odluku.

"Ja sam sam bio u svom kabinetu. Došli su Miloš i Ana. Mile Dodik je bio, Stevandić i Nenad Nešić, ako su vam to stranci", rekao je Vučić.

Dodao je da je prvi razgovor sa stranim zvaničnikom nakon odluke o priznavanju poraza imao oko 23.15, kada ga je, prema njegovim riječima, pozvao mađarski premijer Viktor Orban.

"Nikada nisam dobijao naloge iz inostranstva. Niti ću", poručio je Vučić.

(Mondo)