Najnoviji rezultati parlamentarnih izbora u Srbiji: Studentska lista osvojila 53,04, Ujedinjena Srbija 38,97 odsto

Objavljen je novi presjek preliminarnih rezultata parlamentarnih izbora u Srbiji.

Izvor: TAČNO/DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Republička izborna komisija (RIK) objavila je novi presjek preliminarnih rezultata vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, na osnovu 8.338 obrađenih biračkih mjesta od ukupno 8.392. Prema tim podacima, Studentska lista osvojila je 53,04 odsto glasova, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila 38,97 odsto.

Socijalistička partija Srbije (SPS) osvojila je 2,17 odsto glasova i, prema trenutnim rezultatima, ostala ispod izbornog cenzusa.

Rezultati ostalih izbornih lista

Prema objavljenom presjeku RIK-a, ostale izborne liste ostvarile su sljedeće rezultate:

"Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" – 2,13 odsto

"Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)" – 0,46 odsto

"Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor" – 0,79 odsto

"Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje" – 0,27 odsto

"Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić" – 0,15 odsto

"Autentična desnica - dr Miloš Jovanović - odvažno srpski!" – 0,89 odsto

"Evropska Srbija - Marinika Tepić - Zdravko Ponoš" – 0,28 odsto

"SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka" – 0,28 odsto

"Bogoljub Karić - Pokret snaga Srbije" – 0,45 odsto

"Liberalno zelena stranka - Za slobodnu i čistiju Srbiju" – 0,06 odsto

"Biram pravdu - biram budućnost - Koalicija snaga" – 0,03 odsto

"Stranka rusko-srpskog jedinstva - Rusi i Srbi braća zauvek" – 0,10 odsto

"Ćale ovo je za tebe - Petar Đurić - premijer Srbije" – 0,05 odsto

"Vladimir Gajić - Alternativa za Srbiju - Narodna stranka, Bunt-prava Srbija" – 0,08 odsto

"Albanska koalicija" – 0,62 odsto

"Majka Srbija - Gruda" – 0,07 odsto

Izlaznost gotovo 69 odsto

Prema podacima RIK-a, na parlamentarne izbore održane 25. oktobra izašlo je 4.433.055 birača, odnosno 68,99 odsto ukupnog broja upisanih birača.

Republička izborna komisija donijela je odluku da se glasanje ponovi u nedelju, 1. novembra, na ukupno 53 biračka mjesta. Riječ je o biračkim mestima na kojima nije bilo moguće utvrditi rezultate glasanja ili je glasanje poništeno.

RIK je ranije, na osnovu 8.187 obrađenih biračkih mjesta, saopštio da je Studentska lista osvojila 140 poslaničkih mandata, dok je listi "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" pripalo 104 mandata.

Konačni rezultati biće poznati nakon završetka izbornog postupka, uključujući ponovljeno glasanje.

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