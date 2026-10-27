Izbori za parlament Srbije: Lista Aleksandra Vučića osvojila 79,2 odsto glasova u BiH, studentima 17,9 odsto

Lista Aleksandra Vučića osvojila je 79,2 odsto glasova na biralištima u BiH, dok je Studentska lista dobila 17,9 odsto, pokazuju podaci RIK-a Srbije.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Lista Aleksandra Vučića osvojila je 79,2 odsto glasova državljana Srbije koji su glasali na 28 biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini, dok je Studentska lista dobila 17,9 odsto podrške, pokazuju podaci Republičke izborne komisije (RIK) Srbije.

Na biralištima u BiH glasalo je 16.139 od ukupno 19.800 upisanih birača, što predstavlja izlaznost od 81,5 odsto. Lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila je 12.684 glasa, dok je za opciju „Studentska lista – Studenti pobeđuju“ glasalo 2.872 birača.

Lista Ivice Dačića dobila je 196 glasova, Autentična desnica Miloša Jovanovića 157, dok su sve ostale liste zajedno osvojile manje od jedan odsto. Zabilježeno je i 120 nevažećih glasačkih listića.

Studentska lista je najbolji pojedinačni rezultat u BiH ostvarila u Trebinju, gdje je osvojila 41,5 odsto glasova (371), dok je Vučićeva lista imala 55,7 odsto (497). U Ambasadi Srbije u Sarajevu studenti su osvojili 35,8 odsto (364 glasa), a lista oko Aleksandra Vučića 58,3 odsto (593).

U Banjaluci, gdje se glasalo na tri biračka mjesta sa ukupno 4.649 upisanih birača, Vučićeva lista osvojila je 73,1 odsto, a Studentska lista 24,5 odsto glasova. U Banjaluci je zabilježena i najniža izlaznost u BiH, koja je iznosila 67,6 odsto.

Najveću podršku Vučićeva lista imala je u Branjevu kod Zvornika (94,4 odsto), Doboju (94,1 odsto), Novom Goraždu (92,6 odsto), Loparama (91,3 odsto) i Vlasenici (91,1 odsto), gdje Studentska lista nije prešla prag od šest odsto.

Najveći odziv birača zabilježen je u Novom Goraždu, gdje je glasalo 270 od 272 upisana birača (99,3 odsto), a visoka izlaznost evidentirana je i u Loparama (96,7 odsto) i Rogatici (95 odsto).