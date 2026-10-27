Gdje je Flavio Bolsonaro? Izgubio izbore od Lule, policija istražuje da li je pobjegao iz Brazila

Brazilska federalna policija provjerava da li je poraženi predsjednički kandidat Flavio Bolsonaro napustio zemlju nakon pobjede Lule da Silve.
Brazilska federalna policija istražuje da li je Flavio Bolsonaro, koji je poražen na izborima održanim u nedjelju, napustio Brazil, dok je jedan argentinski list objavio da je senator napustio zemlju preko granice sa Argentinom.
Brazilske vlasti su u kontaktu sa argentinskim vlastima kako bi provjerile da li postoji evidencija o tome da je Bolsonaro ušao u susjednu zemlju, ali do sada nije pronađena nikakva zvanična potvrda o tome, prenio je G1 globo.
Luiz Inasio Lula da Silva pobijedio je u drugom krugu izbora sa 51,8 odsto glasova, dok je Flavio Bolsonaro osvojio 48,2 posto.
Bolsonaro je najprije najavio osporavanje rezultata, a zatim odustao od toga. U toku su istražne radnje kako bi se utvrdilo gdje se trenutno nalazi brazilski senator, sin bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara koji se nalazi u zatvoru. Senatorovi saradnici, međutim, negiraju da je on otputovao van Brazila.
Sudija brazilskog Vrhovnog saveznog suda (STF) Aleksander de Moraes naložio je juče senatoru da preda svoje pasoše, kao dio postupka u okviru kojeg se Flavio Bolsonaro istražuje zbog svog odnosa sa advokatom Vilerom Tomazom, a u vezi sa navodnom šemom koja uključuje Tomazove kompanije i sportsko klađenje.
Njih dvojica su potvrdili da su prijatelji, ali su negirali da su poslovni partneri, kao i da su počinili bilo kakvo nezakonito djelo.
Flavio je takođe formalno pod istragom u slučaju "Dark Horse", u kojem je bivši vlasnik banke "Banco Master", Danijel Vorkaro, koji se trenutno nalazi u zatvoru, navodno prebacio oko 61 milion brazilskih reala na zahtjev senatora, za potrebe snimanja biografskog filma o Žairu Bolsonaru.
Kako se navodi, federalna policija u okviru ovog slučaja istražuje sumnje na pranje novca, utaju poreza, korupciju i druga moguća krivična djela.
Odbrana Flavia Bolsonara tvrdi da je donacija realizovana u skladu sa zakonskim procedurama, između privatnih subjekata, kao i da pritom nije korišćen novac iz javnih sredstava.
(Tanjug/Mondo)